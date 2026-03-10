Presentador de Repretel estuvo a punto de no llegar al programa, pero se las ingenió para encontrar una solución inesperada

El presentador de Giros, de Repretel, Rafa Pérez, contó que estuvo a punto de perderse el programa de este martes 10 de marzo debido a los numerosos accidentes de tránsito ocurridos en su ruta hacia el canal, lo que provocó una fuerte presa.
Al notar que no llegaría a tiempo, el comunicador decidió actuar con rapidez y buscar una solución poco común.
“Estacioné el carro, pedí un Uber Moto. De verdad muchas gracias a mi amigo Lesther, que se comportó al mil, me trajo rapidísimo, con mucha seguridad, con buen casquito y llegué a tiempo”, relató Pérez.
El periodista y novio de la Miss Costa Rica, Mahyla Roth l, aseguró que esta inesperada aventura convirtió su mañana en una experiencia distinta, pero también divertida.
Rafa Pérez compartió cómo solucionó un problema que se le presentó camino al trabajo