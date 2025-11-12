¿Por qué Rafa Pérez se ausentó de ‘Giros’? Conozca quién es su reemplazo

Los televidentes del programa Giros, de Repretel, extrañaron este miércoles 12 de noviembre la presencia y las risas del periodista Rafa Pérez, quien no estuvo durante la transmisión de la revista matutina de Canal 6.

La razón de su ausencia es de mucho peso: él se fue de viaje para acompañar a su novia Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica, quien se encuentra en Tailandia para participar en el Miss Universo 2025, cuya final se realizará el 20 de noviembre (horario de Costa Rica).

“Enviamos muchos éxitos a nuestro compañero Rafa Pérez y a su pareja Mahyla Roth en su viaje a Tailandia, donde representarán con orgullo a nuestro país”, escribieron los de Giros en su perfil de Instagram.

Con esta publicación, 'Giros' le dio la bienvenida a Andréz Zamora, el Padre Mix, como su nuevo presentador. (Instagram)

El comunicado obedeció a otra noticia, ya que en sustitución de Pérez llegó un viejo conocido del público para ocupar su espacio: el presentador Andrés Zamora, el famoso Padre Mix.

“Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo”, escribió Giros en la publicación, que acompañaron con una fotografía de Zamora muy sonriente.

Las cámaras del programa mañanero no son ajenas a Zamora, quien durante mucho tiempo fungió como uno de los conductores del espacio. “Gracias por esta oportunidad. Dios es fiel y gracias a nuestro público por su apoyo y cariño. Gracias, Repretel y millones de bendiciones”, escribió el presentador en sus historias de Instagram, en respuesta a la invitación a sumarse al espacio.

LEA MÁS: Rafa Pérez, de Repretel, se sincera sobre su relación con Ítalo Marenco en ‘Giros’