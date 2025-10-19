Presentador de Repretel vivió experiencia que recordará toda su vida: esto fue lo que pasó

Rafa Pérez, presentador del programa Giros, de Repretel, compartió un mensaje en redes sociales para su novia, Mahyla Roth, actual Miss Universe Costa Rica, luego de recibirla como invitada en el espacio matutino a tan solo días de que se marche a Tailandia para el certamen internacional.

En una publicación en Instagram, Pérez expresó su admiración por Roth y agradeció la oportunidad de compartir con ella en el set. “Qué experiencia tan linda compartir cámaras y pantalla con vos, mi amor. Fue un honor recibirte en el programa, disfrutar tu energía, tu autenticidad y hasta verte palmear tortillas con el sabor y la alegría que nos caracteriza”, escribió el conductor.

Durante la transmisión, Roth participó en una dinámica donde preparó tortillas, bailó al ritmo de una cimarrona y recibió una mascarada creada en su honor por artesanos heredianos.

Pérez destacó que el gesto representó el cariño de todo un país hacia la reina de belleza. “De Puntarenas llegó la cimarrona, de Limón el patí y el plantintá, y desde Heredia esa hermosa máscara que se realizó en tu honor. Cada detalle fue una forma de decirte que todo un país te acompaña y te admira”, añadió en su publicación.

Mahyla Roth disputará la corona del Miss Universo el 21 de noviembre. (Marvin Caravaca)

El presentador cerró su mensaje con palabras de aliento para su pareja, quien se prepara para representar a Costa Rica en Miss Universo, que se celebrará en Tailandia. “Gracias por recordarnos que los sueños se alcanzan con trabajo, humildad y corazón. Te admiramos, te apoyamos y estamos seguros de que dejarás en alto el nombre de Costa Rica. Te amo”, concluyó.

La reina de belleza viajará el próximo 29 de octubre a tierras asiáticas, buscando traer al país la corona del concurso de belleza más prestigioso del mundo.