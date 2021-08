‘Giros’, de Repretel, estrena presentador: conozca a Rafa Pérez

Rafael Pérez Zárate será el nuevo presentador de 'Giros' desde este viernes 20 de diciembre. Foto: Repretel para LN

A partir de este viernes 20 de agosto Giros, la revista matutina de Repretel, tendrá un nuevo presentador: Rafa Pérez se une al grupo integrado por Patricia Figueroa, Ítalo Marenco y María Teresa Rodríguez.

Rafael Enrique Pérez Zárate, de 25 años -más conocido como Rafa Pérez- es la nueva ficha del programa, aunque su rostro no es desconocido para la audiencia: él fue, junto a Charlyn López, presentador del espacio de entretenimiento Giros de la fama, que se presentaba después de este programa mañanero.

Además, en varias ocasiones, Rafa también ha sido invitado a la revista.

Si bien su cara es familiar, su voz lo ha sido todavía más: él es un conocido locutor de radio. Desde 2017 ha sido parte de Central de Radios, específicamente de la emisora Exa FM. Este jueves 19, entre lágrimas y sonrisas, Rafa se despidió de los oyentes pues se dedicará de lleno a esta nueva oportunidad televisiva.

La directora de Giros, Yamileth Guido, se refirió a las cualidades que vieron en Rafa para integrarlo al equipo de conductores.

“Rafa y su habilidad para transmitir información de manera fresca y reposada, le aporta al programa un ingenio especial que resulta interesante en la integración con los otros talentos en la pantalla mañanera del canal 6”, aseguró.

Perseverancia y disciplina

Rafa Pérez dice ser perseverante y soñador. Su mamá, Ileana Zárate, siempre le ha inculcado el valor de la disciplina y la excelencia. Por esto es que Rafa, además de ser periodista y máster en Comunicación y Mercadeo, estudió locución y doblaje. Aparte de su formación llevó clases para que su desempeño televisivo siempre sea el mejor.

“Soy un muchacho luchador. De pueblo. Vengo de Barva de Heredia. Amo el lugar. Me fascina la cultura, el arte y las tradiciones. Me encanta la mascarada y la cimarrona. Siempre quise ser comunicador y trabajar en televisión”, cuenta.

Rafa empezó a comunicar desde los 16 años, cuando tuvo un programa de radio por internet, posteriormente dio sus primeros pasos como presentador en Tica Visión y más tarde asumió el mismo rol en Atrévete con Fanny, en Extra TV. Más tarde se integró a Central de Radios y luego fue conductor de Giros de la fama por dos años, hasta que el programa salió del aire.

La televisión era una meta que se cumplió cuando llegó a Giros de la fama. Ahora, que estará en la revista Giros, lo siente como un acontecimiento “importantísimo” y el inicio de un valioso crecimiento profesional.

“Agradezco la gran oportunidad y el poder compartir con personas de tanta experiencia. Patricia Figueroa es super espléndida, siempre está anuente a darte consejos. Quiero aprovechar el conocimiento de Yamileth Guido, creo que esto me hará crecer como profesional y a la vez poder plasmar mi conocimiento. Voy con todas las ganas para generar un buen producto. No solo será entretener, sino informar”, detalla Rafa, quien reitera que se ha preparado bastante pues reconoce la responsabilidad que tienen los comunicadores.

En esta nueva faceta Rafa quiere caracterizarse por ser un portador de buenas noticias. De mensajes positivos.

“Giros es una plataforma maravillosa para llevar esa información. Quiero ponerme en la posición de señoras y señores. Quiero consultar lo que la gente quiere saber. Mi interés es llevar buena información. El mundo atraviesa una situación convulsa y se necesitan sonrisas y un empujoncito de aliento”, detalla Rafa, quien además de presentar trabajará generando algunas notas.

El comunicador, quien cree que la disciplina es la clave del éxito, asegura que la audiencia puede esperar de él compromiso, dedicación y a una persona genuina.

Rafa será el más joven del equipo de presentadores. Considera que su juventud con la experiencia de sus compañeros “harán buena mancuerna”.

“Soy ecuánime, una persona madura y voy a poder desarrollarme de la mejor manera para llevar el mejor producto. Uno tiene que ir madurando. Uno siempre puede escuchar a sus mayores para saber qué consejo le pueden dar”, cuenta Rafa, quien recibió la oferta de integrarse al programa esta misma semana.

La propuesta le cayó de maravilla: “Yo le pedía a Dios una oportunidad porque quiero aprender y quiero crecer. Me habían invitado a ser parte del programa pero no me habían dicho absolutamente nada de que buscaban un nuevo presentador”, comentó.

Rafa Pérez quiere impactar a la audiencia con informaciones de utilidad y mensajes positivos. Foto: Repretel para LN

La familia: su pilar

Rafa está convencido de que las situaciones de la vida, por más dolorosas que sean, ayudan a formar carácter y a moldearte como mejor ser humano. Sus vivencias han formado a la persona que es hoy: un ser humano agradecido por lo más esencial y dispuesta a vivir cada día como el último.

Hace casi nueve años Rafa perdió a su papá en una Navidad. Ahora menciona como sus pilares a su mamá, hermana, abuela y tías. Para él la familia siempre lo ha sido todo.

Hace unos meses todos en su casa se contagiaron de covid-19 y, según cuenta, fue difícil saber a su mamá delicada y a su abuela hospitalizada, todo eso mientras él lidiaba con síntomas poco favorables. Todos lograron salir adelante y hoy lo ven como un milagro.

“Comprendí que la vida es efímera, sobre todo por lo que pasó en mi casa en el covid-19. La vida, una vez más, me demostró que todo es efímero. La vida es un ratito. Hay que vivir todos los días como si fuera el último. Hay que agradecer lo que se tiene alrededor y siempre valorar a esas personas que están en los momentos difíciles. Este día de la madre lo festejé como nunca en la vida. Porque tenía a mamá y abuela con vida. No hay otra explicación de que lo que pasó en mi casa fue milagro de Dios”, dice.

El nuevo coronavirus, además, le quitó a un amigo cercano, lo que refuerza su propósito de vivir sus días al máximo. Aún viviendo días desoladores, Rafa siempre busca sonreír.

“Siempre quiero ser esa persona que lleve un mensaje positivo y anuente a ayudar a los demás ofreciendo sonrisas de oreja a oreja. Uno tiene la opción de ver lo malo o lo bueno. Yo elijo ver lo bueno siempre”, contó el joven, quien está en una relación con la nutricionista Marie Amme Soto.