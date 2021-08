Ítalo Marenco y su vivencia llamando ‘hijo’ a esposo de entrevistada: ‘No fue un momento incómodo’

Ítalo Marenco compartió una fotografía con la pareja, la misma con la que se volvió viral este jueves 12 de agosto. Foto: Instagram

Ítalo Marenco es una figura mediática que siempre da de qué hablar, a veces por ayudar a su amiga Trafiquina (Janeth Pérez), cuando comparte alguna ocurrencia en Instagram y, más recientemente, por un pequeño incidente que tuvo en vivo.

El presentador de Giros, de Repretel, es una persona que generalmente se muestra cercano con quienes se topa. Se ve cálido. La mañana de este 12 de agosto, cuando en las afueras de la televisora se realizaba una campaña de vacunación contra la covid-19, Ítalo vivió, en vivo, un singular episodio que él llamó “metida de patas”.

Mientras las personas esperaban para vacunarse, Ítalo se acercó a una pareja que se hacía fila. Primero saludó a la mujer, a quien le preguntó si ya se había vacunado. Ella le contó que sí, que la inocularon con la primera dosis hace unos dos meses, que ahora era su acompañante quien estaba esperando para inmunizarse.

Para continuar con una amena conversación, Ítalo le preguntó: ¿Su grandote, es (haciendo alusión a que si era su hijo mayor)?”. Él continuó: “En este día de la Madre que venga la mamá a comerse esta fila con usted… mis respetos para usted, mi señora”, dijo.

Con naturalidad, la señora respondió: “No, pero no es mi hijo, es mi esposo”, dijo la mujer.

Ítalo comentó: “Ah, es su esposo. Es que es un esposo joven y guapo. ¿Ha ido a otro lugar a pulsear la vacuna?”...

Tras lo ocurrido, Ítalo siguió con su trabajo y fue hasta que terminó la revista Giros cuando se percató que “estaba en todos los grupos de WhatsApp” y que “se había hecho viral”.

La experiencia

Marenco se tomó de la mejor manera lo ocurrido en la mañana: él mismo se puso a bromear en sus redes sociales “sobre la metida de patas”. En ese espacio compartió una foto con la pareja junto a la que protagonizó el momento.

“De verdad que cuando estás en vivo cualquier cosa puede pasar. Un abrazo a este maravilloso matrimonio. Feliz jueves”, escribió.

La tarde de este jueves Ítalo conversó con Viva sobre lo que pasó horas atrás.

“Estábamos haciendo el trabajo en la campaña de vacunación y me topé con esta pareja. Le hice la pregunta que todos saben muy natural y ella me respondió muy natural. No me sentí ni un momento incómodo. Nos quedamos en la fila y me contaron que tienen cuatro años, que no les importa lo que piense la gente”, dice Ítalo, quien reitera que él no se sintió incómodo por la naturalidad con la que le habló la señora.

“En ese momento reaccioné normal porque ella me habló tranquila”, dijo.

Ítalo cuenta que, en la televisión en vivo, siempre existe mucha cercanía con las personas, quienes en ese momento permiten conocerles y formar una amistad momentánea.

“La señora fue amigable y me imagino que ya observó el video. Lo que pasó lo defino como algo que quedó grabado. No sabía que iba a ser tan grande y la mayoría de comentarios han sido positivos, la gente dice que viva el amor. Cada quien tendrá su comentario. Esta me pareció una oportunidad de dar a conocer una pareja linda”, agrega.

Sobre si cataloga esta anécdota como un acontecimiento penoso, divertido o de alguna otra manera, Marenco dice que no, que en realidad lo ve “como un día más en la televisión”.

“La televisión en vivo tiene sus cosas todos los días. Solo que esto se hizo viral. No me da nada de pena, porque de mi parte no hubo intención de nada”, comentó.

Acerca de si en próximas oportunidades conocerá mejor a las personas antes de entrevistarlas, aseveró: “Voy a seguir siendo quien soy. La esencia nunca se puede perder y con eso me ha ido relativamente bien. No hay por qué cambiar nada. Esas cosas pasan y hay que disfrutarlas. La vida es un ratito. La tele te deja todas estas enseñanzas”.