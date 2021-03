Yo soy una persona muy mañanera. No es que me encante el madrugar pero ya tengo el reloj biológico incorporado. A las 5:30 a. m. ó 6 ya estoy arriba y si no es el reloj biológico es Naila, mi hija perruna la que me levanta. Es la chiquitilla, digo yo, porque es una golden tetriever gigante que me despierta todas las mañanas. Entonces yo creo que más bien me va a funcionar bastante, porque tengo mi salón de manicura y pedicura, por lo que me quedará todo el resto del día para atender clientas.