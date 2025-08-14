Viva

Rafa Pérez, de Repretel, se sincera sobre su relación con Ítalo Marenco en ‘Giros’

Marenco finalizó su participación en la revista matutina de Canal 6 este jueves, tras una sentida despedida en vivo

Por Fiorella Montoya

El presentador Ítalo Marenco se despidió este jueves 14 de agosto del programa Giros, de Repretel. La salida provocó mensajes de afecto por parte de sus compañeros, entre ellos el conductor Rafa Pérez, quien le dedicó unas palabras llenas de anécdotas y recuerdos.








Ítalo MarencoGirosRepretelRafa Pérez
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

