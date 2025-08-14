Rafa Pérez, de Repretel, se sincera sobre su relación con Ítalo Marenco en ‘Giros’

El presentador Ítalo Marenco se despidió este jueves 14 de agosto del programa Giros, de Repretel. La salida provocó mensajes de afecto por parte de sus compañeros, entre ellos el conductor Rafa Pérez, quien le dedicó unas palabras llenas de anécdotas y recuerdos.

“Hoy se va un compañero de trabajo que con el tiempo se convirtió en algo mucho más valioso: un amigo. Con Ítalo Adolfo compartí más de cuatro años de trabajo, aunque la historia comenzó en 2018, cuando llegué al canal para otro programa. No fue hasta 2021 que nos tocó trabajar juntos, y confieso que al principio pensé que no me quería mucho", explicó el periodista.

“El tiempo me demostró que detrás había un ser humano auténtico, divertido, ocurrente, gracioso, amoroso con sus amigos, devoto a su familia y con Dios siempre en el corazón”, agregó Pérez.

El presentador relató que compartieron múltiples momentos fuera del set, como fiestas, conciertos y desayunos casi diarios. También mencionó que celebraron alegrías como el nacimiento de la hija de Marenco y que se apoyaron en instantes difíciles, como el fallecimiento del padre del conductor .

Rafa Pérez reveló que al inicio pensó que Marenco no lo apreciaba. (Instagram Rafa Pérez /Instagram Rafa Pérez)

“Me hizo pasar situaciones entre divertidas y vergonzosas, pero siempre genuinas y llenas de esa chispa suya”, añadió.

En Giros, junto a Charlyn López y Maricris Herrera, Pérez y Marenco lograron construir un ambiente de amistad que, según él, “traspasó la pantalla”.

“La vida es de cambios y aunque ahora empiece un nuevo camino, sé que la amistad sigue. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que tengas éxitos y bendiciones en cada paso, que nunca olvides que Dios es el centro de todo y que aquí siempre tendrás a tu amigo para lo que sea”, concluyó.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías que muestran a ambos presentadores en distintas transmisiones del programa.