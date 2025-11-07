Presentador de ‘Giros’ tuvo que abandonar de emergencia el canal: esto ocurrió

Rafa Pérez, periodista de la revista matutina Giros, de Repretel, informó en sus historias de Instagram que tuvo que retirarse del canal por una emergencia odontológica.

“Tuve que salir corriendo del programa. Se me quebró un diente. No sé si se nota, pero me siento como la Chimoltrufia. Lo tengo astillado y además lo siento, es incómodo”, expresó en un video publicado.

Comentó que corrió con suerte porque su odontólogo trabaja muy cerca del canal de La Uruca y le pidió que llegara de inmediato.

“Vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo”, dijo Pérez.

Minutos después compartió una imagen donde mostró su diente quebrado. Era uno de los más visibles, pues se trataba de una de las piezas del centro de su dentadura superior.

El presentador no explicó la causa de la quebradura, pero actuó rápido ante la emergencia. En los últimos días, Pérez ha compartido varias actualizaciones de su vida en redes sociales, sobre todo porque su novia, Mahyla Roth, participa actualmente en el certamen Miss Universo.