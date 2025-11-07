Presentador de ‘Giros’ tuvo que abandonar de emergencia el canal: esto ocurrió

Rafa Pérez, periodista de la revista matutina Giros, de Repretel, informó en sus historias de Instagram que tuvo que retirarse del canal por una emergencia odontológica.
