Rafa Pérez dedica emotiva carta de amor a Mahyla Roth tras Miss Universo: esto fue lo que escribió

El periodista Rafa Pérez dedicó un mensaje cargado de emoción a su novia, la Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, tras su participación en la final del certamen de Miss Universo. Él afirmó que la actuación de la representante nacional en el evento “fue extraordinaria” y dijo que el país siguió su presentación con orgullo.

Pérez describió el desempeño de Roth como una muestra de disciplina, temple y elegancia. Indicó que “estar en el Top 30 del mundo no es casualidad; es el resultado de tu responsabilidad, tu constancia, tu trabajo honesto y tu capacidad de sostenerte firme, aún bajo la presión más intensa”.

El periodista expresó que la vida avanza con un ritmo distinto al que una persona imagina. Aseguró que “uno hace su parte y Dios dispone el resto” y afirmó que cada paso se acomoda con propósito. Él dijo que el resultado no refleja todo lo que una concursante entrega, pero señaló que Roth cumplió su sueño porque “brilló frente al mundo”.

Pérez mencionó que la exposición internacional abrirá oportunidades para su carrera. Señaló que ese escenario impulsará proyectos y metas de la candidata. Él agregó que la proyección internacional será una puerta de bendiciones para su vida.

Rafa Pérez dijo que el Top 30 mundial de Mahyla Roth fue resultado de disciplina, temple y trabajo honesto. (Instagram Rafa Pérez/Instagram Rafa Pérez)

El comunicador afirmó que siente orgullo por la perseverancia, la disciplina y la fuerza emocional de Roth y escribió unas sentidas palabras a su novia.

“Hoy solo quiero decirte algo muy simple y muy sincero; estoy (estamos) muy orgullosos de vos. Te felicito de verdad. Por tu perseverancia, tu disciplina, tu fuerza emocional y por siempre buscar llevar el nombre de Costa Rica en alto”, afirmó.

También agregó que “más allá de cualquier competencia, para mí… vos ya ganaste. Porque sos (sin duda) la mujer más linda del mundo. Te admiro, te celebro y estoy con vos en todo. Te amo", finalizó.