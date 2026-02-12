Repretel sacudirá los domingos con nuevo programa; vea de qué se trata 

Con 'La historia completa', Repretel busca ofrecer un análisis más profundo de los casos que generaron mayor impacto.

Repretel apostará por un nuevo formato periodístico en su parrilla dominical. Canal 6 estrenará La historia completa, un espacio producido por Noticias Repretel que buscará ir más allá del reporte noticioso del día a día.

La nueva propuesta se emitirá todos los domingos a las 8:30 p. m., por Canal 6, además de las plataformas digitales de la televisora, como sus redes sociales y el sitio repretel.com. Con esto, el medio pretende aprovechar tanto la audiencia tradicional como la que consume contenido en línea.

Según explicó la empresa, la intención es ofrecer un análisis más profundo de los casos que generaron mayor impacto en el país y también a nivel internacional. Cada entrega se enfocará en revisar los hechos desde distintas perspectivas, con antecedentes, contexto, testimonios y seguimiento detallado.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, señaló que el proyecto forma parte de la línea de renovación que impulsa el noticiario.

“Es un paso adelante en la evolución que ha vivido Noticias Repretel, a nivel de contenido y audiovisual para seguir dando lo mejor a nuestras audiencias a través de nuevos productos, como en este caso La Historia completa”, comentó.

Bajo el lema “Los hechos, el contexto, las voces: La historia completa”, el espacio se apoyará en la combinación de televisión abierta y plataformas digitales, con la intención de ampliar su alcance y convertirse en una opción para quienes buscan entender con mayor profundidad los temas que marcan la actualidad.