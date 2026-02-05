Viva

Repretel está de luto tras sentida pérdida este jueves

La empresa dio a conocer sus condolencias a la familia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Repretel Noticias Repretel Logo
Repretel aprovechó sus redes sociales para comunicar y lamentar el fallecimiento. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelJoseph Fernández
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.