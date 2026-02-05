Repretel está de luto tras sentida pérdida este jueves

Repretel aprovechó sus redes sociales para comunicar y lamentar el fallecimiento.

Repretel se une al luto de una de sus figuras más destacadas en el ámbito de deportes al compartir una sentida esquela la mañana de este jueves 5 de febrero.

“Grupo Repretel lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Fernández Flores, abuelo de nuestro compañero jefe digital, Joseph Fernández”, escribió el medio de comunicación en sus redes sociales con una imagen expresando sus condolencias.

Don Sergio Fernández falleció este mismo jueves a la edad de 82 años, según el Tribunal Supremo de Elecciones. Por otro lado, su nieto, conocido por su buen manejo de datos, no se ha referido a la lamentable noticia.