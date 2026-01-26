Viva

Pasó de jugar con Alejandro Bran en Herediano a ser periodista de Repretel

El comunicador contó a ‘La Nación’ los desconocidos pasajes de su anterior vida, la cual se quedó en tacos colgados en la repisa de sus más preciados recuerdos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Julián Blanco
En esta foto de la categoría 2001 de Herediano es fácil reconocer a Alejandro Bran, entre los dos muchachos de gorra. Pero, ¿sabe que también hay un periodista de Repretel? (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelAlejandro BranClub Sport HeredianoJulián Blanco
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.