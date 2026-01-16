¿Alajuelense tiene ‘campeonitis’? Así responde Alejandro Bran

Alejandro Bran estuvo cerca de anotar en el epílogo del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense se estrenó con un empate (2-2) ante el Municipal Liberia que dejó caras largas, no por el resultado en sí, sino porque durante varios lapsos del partido el equipo se vio incómodo e impreciso.

La Liga arrastra una resaca y su misión es reconectarse pronto, en vista de que tuvo mucho trajín en el último semestre y después de unos días de descanso volvió a la competencia casi de inmediato.

Mientras que Óscar Ramírez considera que es normal que este arranque sea complejo, algunos aficionados temen que haya “campeonitis” en el equipo, como se le llama de manera coloquial a ese estado en el que entra un equipo luego de coronarse campeón nacional.

¿Campeonitis en la Liga? El mediocampista Alejandro Bran niega que Alajuelense presente un exceso de confianza tras los éxitos del semestre pasado, pues asegura que todos en realidad saben muy bien que no será fácil y descartó que exista una zona de confort.

“Nosotros tenemos claro que el objetivo principal ahorita es el primer lugar, dejamos ir puntos y no estuvimos a la altura, pero vamos a corregir para ponernos a la altura y ya empezar a puntuar de a tres, que es lo que queremos”, respondió Alejandro Bran.

Agregó que para nadie es un secreto que este Torneo de Clausura 2026 va a ser un torneo competitivo, porque los equipos se han reforzado bien.

“Tenemos que tratar de ponernos rápido al nivel con el que terminamos el torneo pasado”, expresó.

Este fue el marcador final entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alejandro Bran subrayó que la falta de tiempo de preparación no debe usarse como escudo ante la exigencia de la institución.

“Somos uno de los equipos que tuvo menos tiempo de preparación, pero no es excusa. Ya lo que hicimos en el torneo pasado hay que dejarlo en el pasado y ahora enfocarnos en recuperar”, sentenció, poniendo la mirada de inmediato en el próximo compromiso ante Pérez Zeledón, que será el domingo a las 3 p. m., en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Según Alejandro Bran, el análisis no admite distracciones. El volante fue enfático al señalar que al equipo le pesó la falta de concentración, porque recalca que los goles de Liberia fueron desatenciones puntuales.

“Cometimos errores en los últimos minutos de cada tiempo y es un equipo que está bien trabajado, bien dirigido; cometimos errores y nos pasaron factura”, confesó con sinceridad, reconociendo que la escuadra liberiana logró someterlos por tramos y arrebatarles la posesión del balón.

“Nos falta estar un poco más concentrados en esos detalles. Creo que nos hicieron dos goles en momentos de desconcentración y sabemos que hay que jugar el partido los 100 minutos con la concentración a full”, recalcó.

Mientras atendía a los medios de comunicación en la zona mixta, Alejandro Bran también recibió consultas sobre lo que fue el debut de su amigo Kenneth Vargas con la Liga.

“Contento por él, se sintió cómodo, lo vi cómodo y nosotros tenemos que aprovecharlo más, sabemos las cualidades que tiene. La adaptación no le cuesta, porque muchos de los que estamos acá hemos compartido en la Selección y sabemos las cualidades que tiene, el jugadorazo que es y creo que nos ayudará mucho en el torneo”, aseguró Alejandro Bran.

La Liga visitará a Pérez Zeledón el domingo con la única consigna de recuperar el terreno perdido; pero ese encuentro tampoco será fácil. De hecho, Alajuelense perdió la última vez que acudió a San Isidro de El General.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.