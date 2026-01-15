Alajuelense vs. Liberia: Hora y canal para ver un partido a estadio lleno; recuerde la rifa de entradas

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia cierran este jueves 15 de enero la jornada inaugural del Torneo de Clausura 2026. El partido resulta bastante atractivo y se disputará desde las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga de Óscar Ramírez iniciará la defensa de su título de campeón nacional; mientras que el cuadro pampero a cargo de José Saturnino Cardozo pretende empezar con el pie derecho en un pulso que se disputará con la Catedral a reventar.

Alajuelense se reencuentra con su afición en un partido oficial después de la noche del 20 de diciembre, cuando se proclamó monarca del Torneo de Apertura 2025 sin necesidad de gran final.

En los actos protocolarios, tanto el trofeo de campeón nacional como el cetro de campeón de la Copa Centroamericana se exhibirán en todas las graderías del Morera Soto.

Además, la bandera del club será izada en la casa de la Liga por un integrante de liga menor y una leyenda del club.

Además de esos preparativos, en cuanto al cuerpo técnico y los jugadores, todos quieren hacerlo bien. Si no que lo diga Kenneth Vargas.

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia jugarán esta noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Su pase internacional llegó desde la semana pasada y el extremo se encuentra habilitado para debutar con el equipo donde todo comenzó.

“Todos sabemos lo que es Liberia y al final de cuentas el torneo pasado clasificaron. Es un gran equipo, se han reforzado muy bien, tienen bastante tiempo de trabajo. Entonces, creo que es un rival difícil de vencer, pero creo que con la motivación, con el trabajo que hemos hecho nosotros y con el equipo que tenemos, tenemos todo para salir adelante y conseguir la victoria”, aseguró Kenneth Vargas.

Mientras que en el bando liberiano también tienen la fe de hacerlo bien este jueves.

“Trabajamos duro para el inicio contra la Liga y hemos estado haciendo las cosas de la mejor manera para poder sacar el resultado”, expresó Randy Ramírez.

“Sabemos lo que es Alajuelense, pero estamos claros con lo que nosotros queremos, lo que el profe quiere y pretendemos seguir en los puestos de arriba”, añadió el futbolista.

Mientras que el liberiano Yeison Molina aseguró sentirse muy ilusionado por el arranque del torneo.

“Sabemos que el partido será a estadio lleno y eso es lindo, motivante, estamos esperando este jueves. Qué mejor manera que arrancar contra el campeón. Estamos planeando el partido para ir a hacer un buen papel y esperamos dejarnos los tres puntos”, manifestó Yeison Molina.

Alajuelense anunció que la afición compró todos los boletos que sacó a la venta para el partido contra Liberia.

¿Quería ir? Sepa que todavía tiene chance, porque La Nación rifará diez entradas dobles.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia se jugará a estadio lleno. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las personas ganadoras se anunciarán después de las 2 p. m. en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.



Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo se tienen mucho respeto y esta noche protagonizarán otro pulso desde el banquillo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Liberia? Copiado!

El juego entre Alajuelense y Liberia será transmitido por FUTV. Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa; luego las principales incidencias. Y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora preferida, pues Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Las declaraciones de Kenneth Vargas (video) Copiado!

Kenneth Vargas está ansioso por su debut con Liga Deportiva Alajuelense

Árbitros del partido Alajuelense vs. Liberia Copiado!

Marianela Araya al centro, asistida por Víctor Ramírez y Víctor Robles. Cuarto árbitro: Róger Vindas. VAR: Keylor Herrera. AVAR: Jesús Montero.

