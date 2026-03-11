Experiodista de Repretel está de luto por dolorosa pérdida: ‘Estoy devastado, con el alma y el corazón destruidos’

El experiodista de Repretel y creador de contenido Óscar Ulloa compartió en sus redes sociales que está profundamente triste por la muerte de su perrito Batmy, a quien consideraba un ser muy especial en su vida.
“Gracias Batmy por escogerme como tu papá y darme los mejores años de mi vida; a mí y a todos los que tuviste a tu alrededor y te conocieron”, escribió Ulloa la tarde de este miércoles 11 de marzo, junto a varias fotografías del perrito salchicha.
El comunicador expresó que Batmy siempre será su vida entera y manifestó su deseo de que, donde esté ahora, tenga muchas bolitas para jugar con Lluvy, su otra perrita, fallecida hace algunos años.
“Estoy devastado, con el alma y el corazón destruidos, pero feliz de haberle dado la vida más hermosa que cualquier perro desea y se merece. Lo di todo por vos, Batmy. Estoy muy orgulloso del equipo y la familia que fuimos aquí y que seguiremos siendo, vos cuidándonos desde allá”, agregó.
“Aquí nos quedamos Fresi y yo, pero algún día nos volveremos a encontrar. Te amo”, expresó el periodista en otro fragmento del mensaje.
Finalmente, Ulloa cerró su conmovedora publicación con un llamado a quienes tienen mascotas: “Amen a sus perritos y abrácenlos todos los días, que sientan el amor tan sincero y real que uno les tiene. Y gracias por tantos mensajes de apoyo estos últimos días”, concluyó.