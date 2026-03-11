Experiodista de Repretel está de luto por dolorosa pérdida: ‘Estoy devastado, con el alma y el corazón destruidos’

El experiodista de Repretel y creador de contenido Óscar Ulloa compartió en sus redes sociales que está profundamente triste por la muerte de su perrito Batmy, a quien consideraba un ser muy especial en su vida.

“Gracias Batmy por escogerme como tu papá y darme los mejores años de mi vida; a mí y a todos los que tuviste a tu alrededor y te conocieron”, escribió Ulloa la tarde de este miércoles 11 de marzo, junto a varias fotografías del perrito salchicha.

El comunicador expresó que Batmy siempre será su vida entera y manifestó su deseo de que, donde esté ahora, tenga muchas bolitas para jugar con Lluvy, su otra perrita, fallecida hace algunos años.

Óscar Ulloa aseguró que el perrito siempre será su vida entera. (Instagram)

“Estoy devastado, con el alma y el corazón destruidos, pero feliz de haberle dado la vida más hermosa que cualquier perro desea y se merece. Lo di todo por vos, Batmy. Estoy muy orgulloso del equipo y la familia que fuimos aquí y que seguiremos siendo, vos cuidándonos desde allá”, agregó.

“Aquí nos quedamos Fresi y yo, pero algún día nos volveremos a encontrar. Te amo”, expresó el periodista en otro fragmento del mensaje.

Finalmente, Ulloa cerró su conmovedora publicación con un llamado a quienes tienen mascotas: “Amen a sus perritos y abrácenlos todos los días, que sientan el amor tan sincero y real que uno les tiene. Y gracias por tantos mensajes de apoyo estos últimos días”, concluyó.