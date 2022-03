Periodista Óscar Ulloa se marcha de ‘Noticias Repretel’

El periodista Óscar Ulloa, conocido por su labor en Noticias Repretel, trabajó hasta este lunes 14 de marzo para canal 6. Según aseguró a Viva, su separación de la empresa se da en mutuo acuerdo.

Ulloa trabajó por ocho años en Noticias Repretel y considera que la vida es de ciclos. Destacó que cubrió dos gobiernos completos desde la fuente de política y, en el último mes, él estuvo trabajando cubriendo temas de educación, Contraloría, entre otras.

“La vida es de ciclos, de cosas que van y vienen. De cambios y de emociones. Conversé hoy y concretamos que yo salga en mutuo acuerdo. Voy a disfrutar los días que tenía de vacaciones. Mi trabajo fue hasta hoy”, comentó el profesional, de 33 años.

Ulloa recalcó que su separación no tiene relación con la reciente salida del 6 de su colega y novia Jennifer Segura, quien trabajó hasta el viernes anterior como presentadora matutina y reportera de Noticias Repretel.

“Mi decisión no tiene que ver con Jennifer, es coincidencia. En estas cosas cada uno lo lleva muy personal. Llevamos etapas distintas y teníamos horarios diferentes”, comentó.

. Óscar Ulloa trabajó ocho años para 'Noticias Repretel'. Foto: Óscar Ulloa para LN

Más salidas

Recientemente trascendió que los periodistas Pablo Cartín y su compañera de trabajo y novia, la periodista Krisia Chacón, también decidieron dejar la empresa. Ellos continúan en proceso de preaviso. Asimismo, los comunicadores Paula Sandí y Josué Alvarado también renunciaron en tiempos recientes. Sandí confirmó a Viva que ella dejó el canal hace 20 días, tres días más tarde lo hizo Alvarado. Junto con Ulloa y Segura ya suman seis salidas de reporteros.

Óscar Ulloa comentó que deja la empresa sin tener una nueva propuesta laboral, pero que confía en que este 2022 sea un buen año para nuevos inicios.

“Salgo sin tener otra opción: estoy abierto a nuevos horizontes, a explorar nuevas cosas. Este es un año de oportunidades. Lo he venido diciendo así desde diciembre. La vida trae siempre muchas cosas. Creo que estoy joven. Salgo con muchas ganas de nuevas oportunidades, de hacer cosas diferentes. Vamos a ver qué pasa con el tiempo”, dijo.

Ulloa agregó que sale muy agradecido por esta oportunidad en la que siempre tuvo la opción de crear una gran cercanía con la audiencia.

“Los que me siguen saben que siempre he respondido por mi trabajo. Me gusta el contacto con las personas y explicar lo que hago en mi trabajo. Estoy tranquilo y agradecido”.