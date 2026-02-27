Experiodista de Repretel sorprende al revelar para qué usa las camisas de los partidos políticos tras las elecciones

El experiodista de Repretel sorprendió al darle un uso muy creativo a las prendas de la campaña política pasada.

El experiodista de Repretel, Óscar Ulloa, sorprendió al mostrar para qué utiliza las camisas de los partidos políticos después de las elecciones nacionales, realizadas el pasado 1.° de febrero.

El comunicador, quien también es creador de contenido, contó que visitó varios puestos políticos para pedir camisetas y así concretar su idea: “La democracia te viste”.

Tras recolectar las camisas de cada partido, les cortó las mangas y las empezó a usar para entrenar. “Esto no es de partidos... Yo solo quería ropa nueva y el uso que yo les doy es para hacer ejercicio”, comentó el comunicador en un video en el que calificó cada prenda.

“En el número uno, por el diseño y por la tela, está la del Frente Amplio”, aseguró el periodista, quien explicó que le gustó que la camisa tuviera el logo grande en la espalda y, al frente, un logo más pequeño; además, destacó que la tela es muy fresca y de buena calidad.

Luego, en su ranking, colocó las camisas del partido Avanza y del PUSC, mientras que el resto aseguró que no tenía un orden de preferencia específico.

En los comentarios del video, sus seguidores respaldaron sus opiniones sobre los diseños y la calidad de las telas. Ulloa agregó que las camisas también se pueden usar como pijama.

“Ahí les queda el tip para dentro de cuatro años (...) Yo conseguí dos de cada una. Viva la democracia y la ropa nueva”, concluyó el comunicador.