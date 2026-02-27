Periodistas de ‘Noticias Repretel’ protagonizan curioso reclamo: ‘Voy a tener que buscar pruebas’

Melissa Durán le reclamó a su compañero por no haberlo visto nunca en el gimnasio al que asisten.

Melissa Durán y Roberto Brenes, presentadores de Noticias Repretel, protagonizaron un divertido video en redes sociales donde cuestionan si realmente asisten al mismo centro deportivo.

A pesar de entrenar supuestamente en el mismo gimnasio, los comunicadores nunca han coincidido, despertando risas e incertidumbre entre ellos y la producción que escuchaba dicha conversación.

“Dice Robert que está yendo al gimnasio, pero yo nunca me lo he topado. Voy a tener que buscar pruebas de eso”, afirmó Durán mientras grababa a su compañero.

Brenes, quien entre risas confirmó que asiste al mismo lugar, explicó que tampoco ha visto a Melissa en el sitio. El periodista aseguró que esto ocurre seguramente “porque el gimnasio es muy grande”.

Por otro lado, Durán añadió que lo más extraño es no haber visto ni una sola fotografía de su colega entrenando. Finalmente, Melissa bromeó con ir al establecimiento para obtener evidencias, ante lo cual Brenes sugirió que se tomen una foto juntos para confirmar que ambos cumplen con su rutina de ejercicio.