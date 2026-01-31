Viva

Melissa Durán revela situación que la llevó hasta las lágrimas: ‘Todo lo que avancé no sirvió de nada’

La presentadora de ‘Noticias Repretel’ se sinceró en sus redes sociales y narró cómo ha sido el proceso

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Melissa Durán
Melissa Durán ha luchado porque su cabello se vea como desea. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melissa DuránNoticias Repretel
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.