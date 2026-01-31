Melissa Durán revela situación que la llevó hasta las lágrimas: ‘Todo lo que avancé no sirvió de nada’

Melissa Durán ha luchado porque su cabello se vea como desea.

La presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, dio a conocer una situación personal que la afectó durante un largo periodo. Se trata del estado de su cabello, un tema que describió como emocionalmente desgastante y que incluso le provocó lágrimas.

Durán compartió su testimonio por medio de redes sociales. En el mensaje habló de la frustración que sintió tras notar un retroceso en un tratamiento

“Esto me ha frustrado mucho. Sentí que todo lo que avancé no sirvió de nada. Lo he llorado, no crean. Así que este año mi cabello es una prioridad”, expresó la comunicadora.

La presentadora explicó que dedicó mucho tiempo a dejar crecer su cabello y a recuperarlo. Sin embargo, un procedimiento reciente provocó un daño severo que afectó su estructura y largo.

“Se me dañó demasiado, se me quebró demasiado. Está cortísimo”, relató.

Durán detalló que el daño fue evidente en varias zonas. “Es un SOS, por eso incluso hoy yo dije: ‘No, mi prioridad en este momento es recuperar mi cabello, que esté saludable de nuevo, que crezca y en eso estamos’”, afirmó.

La periodista no ofreció detalles sobre el procedimiento que causó el deterioro, pero sí se mostró positiva sobre trabajar en recuperar nuevamente esta parte importante de su físico.