Nada de Halloween: a lo tico, así celebró Elías Alvarado el 31 de octubre

Elías Alvarado y su hijo Saúl no celebraron Halloween pese a vivir en Estados Unidos, donde es un festejo muy tradicional. Por el contrario, se mostraron orgullosos por la mascarada tica.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, no se dejó llevar por el espíritu de Halloween que este viernes 31 de octubre dominó al país en el que vive. Contrario a la tradicional celebración, el tico festejó por todo lo alto la cultura costarricense.

En un video que publicó el periodista en sus redes sociales, se le ve contento bailando al ritmo del farafarachín junto a su pequeño hijo Saúl para celebrar el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense.

LEA MÁS: Elías Alvarado enciende las alarmas otra vez: ‘Cuidado por favor’

El comunicador mostró orgulloso a su hijo usando una mascarada que hicieron en su honor. Saúl bailó y gozó junto a su papá, quien en un momento también se colocó la máscara para disfrutar.

Esta mascarada se la regalaron a Elías hace unas semanas durante una actividad cultural costarricense que se realizó en Nueva Jersey.