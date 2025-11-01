Viva

Nada de Halloween: a lo tico, así celebró Elías Alvarado el 31 de octubre

El periodista de Teletica mostró su orgullo de ser tico en medio de los festejos de la ‘Noche de brujas’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado
Elías Alvarado y su hijo Saúl no celebraron Halloween pese a vivir en Estados Unidos, donde es un festejo muy tradicional. Por el contrario, se mostraron orgullosos por la mascarada tica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elías AlvaradoTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.