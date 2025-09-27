Elías Alvarado y exfigura de Repretel confirman su amistad en Estados Unidos: ¡Esperaron cinco años para conocerse!

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, es muy querido no solo por el público que lo ve en Telenoticias, sino también por muchos otros ticos que, si pueden, cuando viajan a Estados Unidos, lo buscan para saludarlo y pasar un rato ameno con él, su esposa Tania y su hijo Saúl.

Así quedó demostrado en el encuentro que tuvo el comunicador con el reconocido Jorge Vindas, quien hasta hace poco fue figura de Repretel y también se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

Vindas y su pareja viajaron a Estados Unidos y no desaprovecharon la oportunidad para visitar a la familia de Elías en Nueva York, quienes los recibieron con los brazos abiertos y con mucha hospitalidad.

Desde hace cinco años, Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, y Jorge Vindas son amigos por redes sociales. (Instagram)

“Mis amigos se quedaron en la calle, pero mi papá fue a rescatarlos”, contó el pequeño Saúl en un video que compartió el periodista en sus redes sociales.

Aunque sí, el hogar de los Alvarado Mata les abrió las puertas a Jorge y a su pareja, la verdad es que la visita estaba programada porque desde hace cinco años son amigos por medio de redes sociales y ya era hora de conocerse en persona.

“Estamos felices de que estén acá en su casa”, le dijo Elías a su amigo Jorge, mientras ambos conversaban en la sala acompañados por Saúl.

LEA MÁS: Teletica: Elías Alvarado hace historia como el primer empleado desde Estados Unidos en 65 años

“Qué buenas personas son. Todos amamos a Saúl”, comentó Vindas en la publicación que también compartió en sus redes sociales.

Además de la visita, Vindas aprovechó para promocionar la tienda Los gusticos de Saúl, que Elías y su familia tienen en Estados Unidos y con la cual venden productos ticos para cumplirles los antojos a los costarricenses que están fuera de nuestras fronteras.