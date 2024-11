Los Grammy 2025: Videojuegos nominados a mejor banda sonora

Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws y Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord son los videojuegos nominados al Grammy en la categoría de mejor banda sonora para videojuegos y medios interactivos en la edición 2025. Estos títulos competirán en la 67.ª edición de los premios, a celebrarse el 2 de febrero de 2025.

Esta categoría, que premia composiciones originales para videojuegos y otros medios interactivos, es relativamente nueva en los Grammy y busca reconocer la labor de los compositores que crean música específica para complementar la experiencia del jugador.

La banda sonora de Avatar: Frontiers of Pandora fue creada por la compositora Pinar Toprak, mientras que Bear McCreary compuso la de God of War Ragnarök: Valhalla. Marvel’s Spider-Man 2 cuenta con la música de John Paesano, Star Wars Outlaws con la de Wilbert Roget II y Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord con la de Winifred Phillips.

Desde su creación en 2023, el Grammy a la mejor banda sonora para videojuegos se otorgó en su primera edición a Stephanie Economou por la música de Assassin’s Creed Valhalla. Posteriormente, el premio de 2024 se lo llevó Star Wars Jedi: Survivor, gracias a la obra de los compositores Stephen Barton y Gordy Haab.

Las nominaciones de este año destacan la fuerte presencia de grandes compañías como Ubisoft y Sony. El próximo 2 de febrero, los seguidores de estos títulos conocerán qué videojuego se alzará con el premio en la categoría de mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos.

