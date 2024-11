¿Qué tienen en común Debi Nova y Harry Potter en los Grammy 2025? Conozca esta y otras curiosidades de las nominaciones

La lista de nominados a los premios Grammy 2025 dejó al descubierto datos interesantes y curiosidades luego de ser revelada. Uno de los más destacados es que Beyoncé se convirtió en la artista con más nominaciones en la historia de estos galardones. También hay otros detalles llamativos, como la participación de la costarricense Debi Nova y del actor Daniel Radcliffe (Harry Potter) en discos que compiten por el prestigioso gramófono.

En el caso de la cantautora costarricense, aunque ella no figura como nominada, fue pieza fundamental en un álbum destacado en la categoría de álbum tropical latino. El disco Bailar, de la artista estadounidense Sheila E., compite en ese rubro y ofrece una canción que coescribieron Sheila E. y Debi Nova.

Nova y la conocida Reina de la Percusión figuran en los créditos del tema Possibilities. De hecho, hace unas semanas, la artista costarricense participó junto a su colega en el reconocido espacio Tiny Desk de NPR Music, donde interpretaron juntas este tema.

Otra curiosidad en las nominaciones es que el actor estadounidense Daniel Radcliffe, protagonista de la saga de películas Harry Potter, está en la lista de nominados como cantante, en la categoría álbum de teatro musical.

Recordemos que, además del cine, Radcliffe ha destacado como actor de teatro, participando en exitosas obras como How to Succeed in Business Without Really Trying y Equus. En esta ocasión, su nominación proviene de su trabajo en el montaje de Merrily We Roll Along, que se presentó en Broadway. De esa producción surge el disco homónimo, interpretado por Jonathan Groff, Lindsay Mendez y Radcliffe. Ellos, junto a los productores, podrían ganar el gramófono.

Un ganador del Óscar y un expresidente en los Grammy 2025

Siguiendo con las curiosidades de los nominados a los Grammy 2025, también figura un expresidente de Estados Unidos. Se trata de Jimmy Carter, quien lanzó Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration bajo el sello Virgin Music. Esta obra compite en la categoría grabación de audiolibro, narración y narración de cuentos.

Esta producción se estrenó en setiembre, un mes antes del cumpleaños número 100 del exmandatario, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981. El disco incluye grabaciones de las últimas lecciones de la Escuela Dominical impartidas por Carter en la Iglesia Bautista Maranatha, en su ciudad natal de Plains, Georgia. En sus lecciones, Carter habla sobre la importancia del amor, la bondad, el perdón y la reconciliación, combinadas con música emotiva.

Por último, resalta en las nominaciones de álbum de músicai infantil el ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y varios Grammy, John Legend, quien compite en esta categoría con su álbum My Favorite Dream.

Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Méndez protagonizaron el musical de Broadway 'Merrily We Roll Along' y ahora están nominados a los premios Grammy. (merrilyonbroadway.com/press)

Esta es la décima producción de estudio de Legend, pero su primera incursión en la música infantil. La idea de grabar este álbum surgió después de que el público vio un video suyo tocando al piano la canción Maybe, de Fisher-Price, para su hijo.

Además, Legend figura en otras nominaciones en los ámbitos de mejor arreglo instrumental o a capella (por Bridge Over Troubled Water) y de mejor arreglo instrumental y vocal (por Always Come Back).

Los premios Grammy 2025 se entregarán el 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

