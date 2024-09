José José y el día en que salvó del alcoholismo a un locutor deportivo de Alajuela: ‘Nunca volví a tomar’

“Ya lo pasado, pasado, no me interesa”, dice la canción. Sin embargo, hay momentos que conviene no borrarlos de la memoria; especialmente cuando transforman vidas. Esto lo tiene claro Iván Chavarría, locutor deportivo quien nunca olvida su encuentro con el cantante mexicano José José y cómo este fue un parteaguas en su historia.

Al cumplirse este 28 de setiembre, 5 años de la muerte del ‘El príncipe de la canción’, recordamos esta conmovedora anécdota.

Chavarría, al igual que José José, padeció de alcoholismo; y hoy lleva sobrio cuatro décadas, en gran parte gracias al mexicano. El encuentro entre ambos ocurrió casi por casualidad, cuando el cantante fue contratado en los años ochenta para presentarse en el club La Cueva de Los Leones, en Alajuela.

En aquel entonces, el locutor nacido en Puntarenas trabajaba en un programa deportivo llamado Ovación, que en ese momento era parte de la emisora Radio Alajuela. Según relata, ese día, después de una transmisión de un partido de fútbol y como era costumbre, se fue a una cantina.

A eso de las 8 o 9 p. m. se coló en la presentación de José José, específicamente a la mesa donde se encontraba el periodista deportivo Leonel Jiménez. Más allá del espectáculo musical, su estado etílico lo llevó a ser “el pato de la fiesta”, como él mismo lo define.

“Estuve horrible. Hice un cuadro espectacularmente negativo, me colé en la mesa como un borracho necio. Como estaba cansado me quité los zapatos y quedé en medias. Había unas aeromozas, yo agarré una botella que tenían y me comencé a servir”, rememoró.

Iván Chavarría Díaz (izquierda) tiene una destacada trayectoria como locutor deportivo. En la foto aparece junto al astro brasileño Pelé. Foto: Facebook de Iván Chavarría

El punto cúlmen del bochornoso espectáculo fue cuando apareció Gidget Sandoval, hija de la dueña de Radio Alajuela, y quien recientemente se había coronado en Japón como la Miss Joven Internacional.

“Alguien me comenzó a meter carbón, no recuerdo quién era. Me decía: ‘Mire, ahí está la Miss Joven Internacional’. Entonces yo pensaba: ‘Ah sí, es de la familia de la radio’ y me fui a sacarla a bailar; pero que iba yo a sacarla a bailar nada; me hicieron a un lado”, revivió el locutor, de 69 años.

Tras esta escena, Chavarría tropezó y cayó encima de una mesa, por lo que varias personas acudieron a levantarlo. Además, tomaron la decisión de que debían “ponerlo a dormir”, recetándole ron mezclado con cerveza, bebida que asegura “lo noqueó”.

Terminado el show, José José le pidió a su equipo que despertaran al locutor deportivo y lo llevaran hasta su camerino. Allí, el mexicano le ofreció sopa y le habló de igual a igual, sin ínfulas; tan solo como otro hombre que había vivido en carne propia los tormentos del alcoholismo.

“Mientras ocurrió eso, yo estaba hasta la jeta. Recuerdo que él me contó su historia con el alcohol y que había acudido a terapias muy caras. Ahí paré yo, ya nunca volví a tomar. Ese fue el último día que tomé, desde ese entonces estoy sobrio, después de haber sido alcohólico por más de diez años”, comentó el radiofonista.

Iván Chavarría Díaz transmite su programa 'Ovación' de forma ininterrumpida desde hace cincuenta años. En su carrera ha compartido con grandes nombres, como en esta foto en la que se le ve junto al Pibe Valderrama y el periodista Yashin Quesada. Foto: Facebook de Iván Chavarría

Aquel momento fue el principio del fin de un padecimiento que Chavarría arrastraba desde muy joven, cuando empezó tomándose a escondidas una botella de alcohol que tenía guardada un familiar.

“Lo más difícil es reconocer que uno es alcohólico. Uno defiende el licor porque es la manera de sentirse realizado”, aseguró.

A diferencia del cantante mexicano, que pudo costearse terapias avanzadas, el alajuelense recurrió a Alcohólicos Anónimos. De acuerdo con él, durante ese proceso recibió cartas de José José, en las que le preguntaba por su evolución y le brindaba apoyo emocional. Incluso, años después tuvieron un reencuentro.

“Carlos María Chajud, un señor que fue diputado, llegó a mi casa y me dijo: ’Hay un amigo que quiere saludarte personalmente’. Me monté en su carro, me llevó al Hotel Herradura y era José José. Me contó que su recuperación le costó $125.000. Al tiempo me di cuenta que el cantante había recaído, que no se pudo sostener. Yo le doy gracias a Dios que no volví a beber”, sentenció.

Hoy, Iván Chavarría continúa al aire con su programa Ovación, el cual realiza religiosamente de lunes a viernes, de 5 a 6 p. m. Curiosamente, nunca fue seguidor de la música del intérprete de El triste, y, de hecho, no es un apasionado de la música. Sin embargo, sin necesidad de melodía, las palabras de José José llegaron en el momento justo para transformar su vida.