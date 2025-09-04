Muere Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, a los 91 años

Imagen difundida por el Grupo Armani este 4 de setiembre del diseñador y fundador de la empresa Giorgio Armani al confirmar su deceso. Fotografía:

Roma. El diseñador italiano Giorgio Armani, una de las figuras más influyentes de la moda mundial, murió este jueves a los 91 años, informó el Grupo Armani en un comunicado.

“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, indicó la firma, que detalló que el modisto falleció “rodeado por sus seres queridos” en Milán.

Los empleados y colaboradores lo llamaban con respeto y admiración Il Signor Armani. Según la compañía, trabajó hasta sus últimos días, entregado a la empresa, a las colecciones y a numerosos proyectos en curso y futuros.

“En esta empresa siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y alimentó esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre trabajamos junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su compañía adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, expresó la familia en el mensaje póstumo.

La firma destacó que, a lo largo de más de 50 años, Armani construyó una visión que trascendió la moda y se expandió hacia diferentes ámbitos de la vida.

Su estilo se caracterizó por la independencia de pensamiento y acción, una curiosidad insaciable y una profunda atención al presente y a las personas.

“Gracias a ese enfoque estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura cercana, admirada y respetada en todo el mundo. También mostró un fuerte compromiso social, en especial con su querida ciudad de Milán”, indicó la empresa.

Armani, nacido en Piacenza en 1934, revolucionó la moda masculina y femenina con líneas sobrias y elegantes. Vestía a estrellas de Hollywood, líderes empresariales y figuras políticas, y convirtió su apellido en sinónimo de lujo, elegancia y sofisticación.

La compañía anunció que la cámara ardiente se instalará en Milán, en el espacio Armani/Teatro (Via Bergognone 59), los días sábado 6 y domingo 7 de setiembre. De acuerdo con los deseos expresos del diseñador, el funeral se llevará a cabo en privado.