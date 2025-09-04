¿De qué murió Giorgio Armani? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del célebre diseñador

Giorgio Armani murió este jueves 4 de setiembre a los 91 años. El artista revolucionó la moda masculina y femenina con líneas sobrias y elegantes.

La moda del mundo está de luto. Este jueves 4 de setiembre falleció el célebre diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años en Milán.

El deceso fue confirmado por el Grupo Armani, empresa que el artista fundó. “Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y alimentó esta familia con visión, pasión y dedicación”, se lee en el comunicado de la compañía. Agregaron, además, que Armani murió rodeado por sus seres queridos.

¿De qué murió Giorgio Armani?

El periódico La Nación de Argentina informó que el diseñador sufrió complicaciones en su salud durante los últimos meses, por lo que tuvo que ausentarse de dos desfiles en la semana de la moda de Milán en junio. Según se había informado entonces, estaba “en convalecencia en su domicilio”, explicó el medio sudamericano.

Sin embargo, otras publicaciones, como Milenio y Marca, agregaron detalles sobre las afecciones de Armani.

Milenio afirmó que semanas antes de cumplir 91 años, Armani sufrió una infección pulmonar que, incluso, lo llevó a ser hospitalizado. Lo mismo aseveró Marca en su sitio web: “Giorgio Armani pasó por una infección pulmonar que lo llevó a ingresar en el hospital en busca de un tratamiento con el que recuperarse. Algo que terminaría realizando en su domicili en la Vía Borgonuovo, en su Milán natal”.

Giorgio Armani, ícono de la moda

El estilo de Giorgio Armani se caracterizó por la independencia de pensamiento y acción, una curiosidad insaciable y una profunda atención al presente y a las personas.

“Gracias a ese enfoque, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura cercana, admirada y respetada en todo el mundo. También mostró un fuerte compromiso social, en especial con su querida ciudad de Milán”, indicó la empresa.

La cámara ardiente para despedir a Giorgio Armani se instalará en Milán, en el espacio Armani/Teatro (Via Bergognone 59), el sábado 6 y el domingo 7 de setiembre. El funeral del diseñador será privado, como él lo pidió. (Grupo Armani)

Armani, nacido en Piacenza en 1934, revolucionó la moda masculina y femenina con líneas sobrias y elegantes. Vestía a estrellas de Hollywood, líderes empresariales y figuras políticas, y convirtió su apellido en sinónimo de lujo, elegancia y sofisticación.

La compañía anunció que la cámara ardiente se instalará en Milán, en el espacio Armani/Teatro (Via Bergognone 59), el sábado 6 y el domingo 7 de setiembre. De acuerdo con los deseos expresos del diseñador, el funeral se llevará a cabo en privado.

