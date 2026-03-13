Montserrat del Castillo mostró que el inglés no es su fuerte: vea la vacilada que le dio Bismarck Méndez

Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez además de ser compañeros en 'De boca en boca', son muy buenos amigos.

La presentadora Montserrat del Castillo, rostro del programa De boca en boca, de Teletica, pasó un momento embarazoso durante la emisión de este viernes 13 de marzo, y su compañero Bismarck Méndez tuvo que corregirla.

Del Castillo y Méndez se encontraban en la playa y, desde ahí, hicieron varios pases en vivo para el programa. Mientras Bismarck estaba en una piscina, momentos antes de realizar un concurso de voleibol, él contó que el ganador se llevaría un premio de $100.

Montserrat conversaba con él para presentar el concurso e inmediatamente afirmó: “O sea ‘jangri dolars’”, manifestó Del Castillo tratando de decir hundred dollars. Bismarck, siempre con su buen sentido del humor, le dijo a su colega: “¿Estás con hambre de dólares?”, asumiendo que la palabra ”jangri" se asemejaba a la pronunciación de hungry (hambriento).

“Es hundred, hundred”, le corrigió Bismarck. Montserrat atinó a reírse de la situación y decir: “Me disculpan el inglés”.

El momento quedó registrado como algo gracioso y, posiblemente, una nueva historia que contar de Montserrat frente a las cámaras de De boca en boca.

Vea el curioso momento: