Bismarck Méndez habló como nunca antes sobre su esposa y reveló un secreto que tienen como pareja

Aunque está acostumbrado a comentar noticias de la farándula en 'De boca en boca', el presentador Bismarck Méndez mantiene su vida privada con mucho recelo.

“¿Cuál cree que es el secreto para tener un matrimonio sólido durante 17 años?”, le preguntó la presentadora Johanna Villalobos a su colega Bismarck Méndez, figura de De boca en boca, de Teletica. La respuesta del limonense fue contundente: el respeto.

El también modelo y actor está acostumbrado a las noticias de farándula y a los chismes por su labor en el programa diario de Canal 7, pero poco se conoce sobre su vida personal y, sobre todo, sobre su matrimonio con Giselle Espinoza.

Bismarck, de 53 años, tiene 17 años de casado y una hija. “Si hay alguien que me pone los pies en la tierra, esa es mi doña”, comentó, con su habitual manera ligera y divertida de ser.

LEA MÁS: ¿Bismarck Méndez le regaló un carro nuevo a Montserrat del Castillo? ‘Yo sé que usted no la ha pasado muy bien últimamente’

El presentador manifestó que el respeto, el cariño y la admiración por la pareja son fundamentales para sostener una relación duradera. “Cada uno es una persona individual; ella tiene un trabajo muy exitoso, le va muy bien y estoy muy orgulloso de lo que hace. Si vos admirás un poquito a esa persona, yo creo que también eso va a hacer que la cosa dure y perdure”, agregó.

Bismarck Méndez no expone su vida privada en redes sociales

En sus redes sociales, Méndez suele mostrarse divertido, curioso y siempre sonriente, pero rara vez publica sobre su vida privada o familiar.

Ese es un acuerdo de pareja al que llegaron desde hace tiempo. Ambos comprenden que la figura pública es él y que ella no desea exposición mediática.

Bismarck Méndez y Johanna Villalobos mantuvieron una conversación muy íntima durante el último episodio del pódcast de la presentadora. (Captura de video)

“¿Qué he tratado de hacer yo? Cuidarme. Tratar de hacer bien las cosas", explicó Bismarck sobre su decisión de no ser protagonista de escándalos de farándula.

Johanna le preguntó si era importante para él mantener en privado a su esposa. “Mi esposa es muy inteligente, siempre dijo que quería su privacidad. Ella también tiene esa visión de poner un alto y no publicar”, respondió el presentador.

Agregó que no involucra a su esposa, hija o familia “en sus cosas”. “No le doy material a la gente y trato de no cometer errores”, concluyó.

LEA MÁS: Bismarck Méndez lucha contra un problema que pocos conocían y que no muestra en TV: vea de qué se trata