Mimi Ortiz y Toni Costa festejan este importante acontecimiento: ‘Nadie lo vio venir’

La pareja se conoció en la pista de ‘Mira quién baila’ y ha forjado una relación a la distancia, pero estable

Por Jessica Rojas Ch.
Toni Costa Mimi Ortiz
En días recientes, el español Toni Costa le entregó a su novia Mimi Ortiz un anillo de promesa, el que se entrega antes del anillo de compromiso. (Instagram)







Mimi OrtizToni CostaMira quién baila
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

