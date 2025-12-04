Mimi Ortiz y Toni Costa festejan este importante acontecimiento: ‘Nadie lo vio venir’

En días recientes, el español Toni Costa le entregó a su novia Mimi Ortiz un anillo de promesa, el que se entrega antes del anillo de compromiso.

Se conocieron en la pista de Mira quién baila, él era juez y ella participante del concurso de Teletica. El flechazo casi fue inmediato. De eso ya ha pasado exactamente un año y ahora Mimi Ortiz y Toni Costa celebran por todo lo alto sus 12 meses de ser pareja. En una publicación en sus redes sociales, la presentadora de Sábado feliz compartió un sentido mensaje de agradecimiento y felicidad por compartir la vida con su novio español.

Desde el inicio de la relación, Mimi y Toni llamaron la atención por la manera en que se enamoraron; sin embargo, poco les han importado los comentarios negativos, y desde que decidieron estar juntos han gritado su amor al mundo. La pareja se ha mantenido estable pese a la dificultad de la distancia, ya que él vive en Estados Unidos y además, también su hija Alaia. No obstante, han logrado un equilibrio que los ha hecho más fuertes juntos.

En su mensaje, Mimi afirmó que su historia “nadie la vio venir, excepto Dios, que ya la tenía escrita”, y es que, precisamente, la conductora y el bailarín han puesto a Dios como centro de su relación. “Nos conocimos en un escenario lleno de luces, música y cámaras. El día que mencionaste al aire que soñaste conmigo y que querías bailar conmigo todavía lo recuerdo como si fuera un chispazo divino”, escribió Ortiz en el mensaje que acompañó de varias fotografías muy románticas junto a Toni.

La relación de Toni Costa y Mimi Ortiz ha avanzado positivamente con el tiempo. Ella lo ayudó a encontrar un camino de fe. (Archivo)

Ese momento, para Mimi, cambió sus vidas. “Desde entonces hemos construido un amor entre aeropuertos, maletas y aviones, demostrando que cuando es real, la distancia no separa, solo fortalece”, agregó haciendo alusión al amor a la distancia. Entre los agradecimientos de Mimi a su novio mencionó que él le demostró que se merece un amor sano, estable, tierno y entregado. Describió a su pareja como un caballero detallista y alegre, además de ser un hombre de fe.

“Un año después, sigo eligiéndote, sigo admirándote, sigo agradeciendo a Dios por el día en que bajaste de esa mesa de juez para bailar conmigo sin saber que estabas bajando directo hacia mi corazón”.

El público que sigue a Toni y a Mimi en sus redes sociales ha sido testigo del avance y crecimiento de su noviazgo, incluso recientemente, cuando Costa confirmó que le entregó a su pareja un anillo de promesa, el que se entrega antes del de compromiso.