Mimi Ortiz comparte las imágenes ‘permitidas’ de la fiesta de su hijastra, luego de las duras reglas del evento

La presentadora Mimi Ortiz compartió las imágenes permitidas de la fiesta de cumpleaños de Alaïa, hija de Toni Costa, luego de que trascendieran las estrictas reglas que se impusieron para el evento.

En la invitación se incluyó un apartado muy específico sobre lo que se podía grabar o fotografiar. Se pedía a los invitados no tomar fotos ni videos donde aparecieran Alaïa y Jay juntos, Mimi y Alaïa juntas, Toni y Jay juntos, ni los cuatro en una misma imagen.

Solo se permitían fotografías por separado, como Mimi con su hijo Jay, Toni con Alaïa o Mimi con Toni, siempre y cuando no se mezclaran ambas familias en una sola toma.

Cuando la invitación se filtró en redes sociales, las restricciones se viralizaron y muchos las consideraron demasiado estrictas. Esto alimentó rumores de un posible conflicto familiar y se difundió la idea de que se trataba de una “fiesta llena de reglas”.

Ante la polémica, Toni Costa confirmó que las normas eran reales, pero aclaró que fue una decisión suya —no impuesta por nadie— con el objetivo de respetar la dinámica familiar y cuidar la privacidad de los menores.

La noche del jueves 26 de marzo, Mimi Ortiz compartió varias imágenes donde se le ve disfrutando junto a amigos, entre ellos las figuras de Teletica Ítalo Marenco y Minerva Rojas, así como otros rostros del entretenimiento costarricense. También publicó fotografías acompañada de su hijo Jay y de Toni.

La temática del evento fue el fútbol, por lo que los invitados asistieron vistiendo camisetas de sus equipos favoritos. “Un día muy especial. Celebramos la vida llenos de amor y agradecidos de poder vivir estos momentos”, escribió Ortiz en sus redes.

Por su parte, Toni Costa también compartió imágenes de la celebración, acompañadas de un mensaje emotivo: “Mi vida tiene sentido si eres feliz. Más momentos de la fiesta de Alaïa, donde solo verla sonreír y disfrutar hacen que tanto esfuerzo valiera la pena”, publicó.

El bailarín agregó que el cumpleaños de su hija fue un día muy especial y que su único propósito fue verla feliz: “Tengo demasiado que agradecer a Dios primeramente, por darme la oportunidad de poder vivir estos momentos. A los invitados que estuvieron presentes con su alegría, espero que todo haya sido de su agrado”, expresó Costa.