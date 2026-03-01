Mimi Ortiz y Tony Costa viven insólita confusión en República Dominicana

Mimi Ortiz y Tony Costa vivieron una curiosa situación durante su viaje a República Dominicana. Ambos se carcajearon por lo que sucedió y decidieron compartirlo con su público.

“Me encanta la obediencia de los dominicanos. Mimi pidió un omelette con dos huevos y tres claras y le llegó, literal... obediencia total”, dijo Tony mientras mostraban lo que realmente le llegó.

El menú no fue para nada decepcionante; al contrario, recibió, tal cual, lo que pidió: tres platos conformados uno por el omelette, otro con dos huevos y el último con tres claras, lo que desató las risas de la pareja, ya que solo deseaba que su plato estuviera conformado con la cantidad de huevos y claras que pidió.

El bailarín español expresó su teoría del porqué sucedió así: “Yo creo que es el modo de comunicación de ella, porque yo pedí casi lo mismo y me lo trajeron bien”, afirmó en el video mientras su novia, a quien conoció en el programa Mira quién baila de Teletica, no lo veía con muy buenos ojos.

La pareja tiene más de un año de estar unida y, aunque se prometieron no revelar muchos detalles de su vida íntima, en algunas ocasiones muestran sus anécdotas o momentos juntos que desean compartir.