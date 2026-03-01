Viva

Mimi Ortiz y Tony Costa viven insólita confusión en República Dominicana

El bailarín español sugirió que todo pasó por el ‘modo de comunicación’ de su novia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Toni Costa y Mimi Ortiz
Toni Costa y Mimi Ortiz vivieron graciosa confusión con su comida en República Dominicana. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony CostaMimi Ortiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.