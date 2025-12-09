Mimi Ortiz y Tony Costa toman importante decisión sobre su noviazgo: ‘Se vuelve un circo’

La creadora de contenido Mimi Ortiz y el bailarín español Tony Costa probablemente tomarán una decisión muy importante relacionada con su relación de noviazgo, luego de que el artista fuera parte del jurado de Mira quién baila, de Teletica, en el que ambos tuvieron mucha exposición pública.
Fue en una dinámica de Instagram donde una de las seguidoras le consultó a Ortiz si pasará Navidad junto a su pareja.
“Si Dios lo permite, vamos a ver. Todavía estamos planeando nuestro fin de año e inicio 2026”, dijo.
Y agregó una sorpresiva respuesta. “Yo creo que ya como terminó el programa... porque ahí estamos superexpuestos, ya queremos como otra vez volver a nuestra intimidad en el sentido de ya no estar posteando tantas cosas, porque, como pueden ver, se vuelve un circo alrededor de...”, explicó la presentadora de Sábado Feliz.
Por ello, afirmó que siempre “tratan de mantener la menor información posible en redes, y compartimos solo lo que creemos necesario”, explicó.
La pareja se conoció en el año 2024 cuando Tony era jurado y Mimi participante de Mira quién baila. Al finalizar esa temporada, decidieron tener una relación que ha dado mucho de qué hablar.