Anillo que entregó Tony Costa a Mimi Ortiz desató fuerte polémica en ‘De boca en boca’

Toni Costa y Mimi Ortiz tienen un año de relación luego de conocerse en 2024.

La relación entre Tony Costa y Mimi Ortiz se convirtió en un tema central de debate en el programa De boca en boca. La controversia se desató luego de que el bailarín y exjuez de Mira quién baila le entregara un anillo de promesa a la presentadora, lo que generó un consejo directo de Montserrat del Castillo y gran polémica en el set.

Del Castillo señaló que los medios internacionales tienden a crear drama alrededor de la pareja. A esto, el presentador Bismarck replicó que a él le encantaba ese drama, agregando: “Tony Costa está acostumbrado a ese tipo de exposición, tal vez nosotros no, pero él sí”.

Por su parte, Mauricio Hoffmann afirmó que se trata de una pareja en la que se nota que “están locos de amor”, lo cual se evidenció con el anillo.

Montserrat explicó el significado del obsequio: “Le dio un anillo de promesa porque tenía una relación a larga distancia y él le dijo: ‘vea, yo me comprometo con usted en este noviazgo’. Eso deberían de hacer los muchachos de ahora, comprometerse. Esa carajada del ‘casi algo’, ¿qué es?”.

Su comentario provocó una réplica de Bismarck, quien la acusó de ser “muy ambigua últimamente”, recordándole que antes defendía que cada pareja lleva su propio ritmo para comprometerse.

Montserrat del Castillo cuestionó la cultura del “casi algo” y pidió compromiso claro en las relaciones, mientras sus compañeros dieron su opinión también. (Captura de video)

María Fernanda León se abstuvo de opinar, alegando que estaba “enojada con los ‘casi algo’”, una frase que Hoffmann describió como un “me amas, pero no es oficial”.

El anillo de promesa que entregó Costa es una etapa previa al anillo de compromiso formal, con el cual la pareja reafirma su seriedad y compromiso antes de un posible matrimonio. Sobre casarse, Costa se limitó a decir en De boca en boca que sería “si Dios quiere”.

Recientemente, Mimi Ortiz reveló una decisión crucial que tomó la pareja respecto a su visibilidad: “Yo creo que ya como terminó el programa... porque ahí estamos superexpuestos, ya queremos otra vez volver a nuestra intimidad en el sentido de ya no estar posteando tantas cosas, porque, como pueden ver, se vuelve un circo alrededor...”.

La pareja cumplió un año de noviazgo tras conocerse en 2024 durante la competencia de Mira quién baila.