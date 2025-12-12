Viva

Anillo que entregó Tony Costa a Mimi Ortiz desató fuerte polémica en ‘De boca en boca’

Los presentadores debatieron sobre la exposición mediática de la pareja y el significado del anillo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Toni Costa y Mimi Ortiz
Toni Costa y Mimi Ortiz tienen un año de relación luego de conocerse en 2024. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony CostaMimi OrtizDe boca en boca
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.