Mimi Ortiz revela cómo es su relación con el padre de su hijo

La presentadora y creadora de contenido Mimi Ortiz habló abiertamente sobre la relación que mantiene con Danny Mora, el padre de su hijo Jay, con quien compartió doce años de noviazgo.

La comunicadora se refirió al tema durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, luego de que un seguidor le consultara cómo se llevan actualmente.

“Nuestra prioridad es Jay, por ende nuestra relación de papás funciona siempre en beneficio de nuestro hijo”, comentó.

Mimi Ortiz se refirió al tema en su cuenta de Instagram, durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. (Tomada de redes sociales)

Ortiz explicó que ella y su expareja cuentan con la madurez necesaria para mantener una buena comunicación y dejar atrás lo ocurrido durante su etapa como pareja; no obstante, prefirió no entrar en más detalles.

Además, agregó que tanto ella como Mora están completamente enfocados en criar a un niño lleno de amor, quien actualmente tiene cuatro años.

De acuerdo con declaraciones previas, Mimi Ortiz y Danny Mora pusieron fin a su relación en marzo de 2023. Meses después, en diciembre del mismo año, la presentadora inició su actual noviazgo con Toni Costa, juez del programa Mira quién baila.