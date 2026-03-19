Mimi Ortiz desata intensa discusión en redes: ‘Yo no voy con un 50%’ sobre gastos con Toni Costa’

Mimi Ortiz y Toni Costa están en una relación desde diciembre de 2023 y tienen planes de casarse.

La presentadora y creadora de contenido Mimi Ortiz encendió una fuerte discusión en redes sociales tras sus declaraciones sobre cómo maneja el dinero en su relación con el bailarín Toni Costa.

Durante un episodio de su podcast Mis Cielas, Ortiz habló sobre la manera en que planea administrar las finanzas en caso de casarse con Costa.

“Yo ahorita vivo sola, tengo mi relación, él tiene su casa, yo tengo mi casa, soy 100% independiente, pero si Dios al final hace que todos nuestros planes surjan como queremos que surjan, y nos casamos y vamos a vivir juntos, aún así, yo teniendo mi dinero, yo no voy con un 50%”, manifestó, dando a entender que no pagaría la mitad de los gastos del hogar.

Según explicó la presentadora, esa es una regla que su pareja comprende y acepta.

“Al final él va a cumplir su rol y yo voy a cumplir mi rol. Porque sí hay roles, a mí no me vengan con ‘las mujeres empoderadas’. Empoderadas nada, somos empoderadas porque nos toca, pero en realidad ese no es nuestro rol”, expresó.

Las declaraciones de Mimi Ortiz desataron un intenso debate en redes sociales. En la sección de comentarios, algunos internautas apoyaron su visión, mientras que otros la criticaron duramente.

“Yo creo que el 50/50 está bien... Los dos salimos a trabajar y los dos nos encargamos de la casa”. “Que se prepare Toni Costa”. “Entiendo tu punto, pero para mí una relación es un equipo. No se trata de dividir todo exactamente a la mitad, sino de que ambos aporten de alguna forma”. “Una pareja comprometida y enamorada sí tiene que ser 50% cada uno”. “En realidad no se debería de dividir, si los dos trabajan la plata es de los dos, en el matrimonio son uno solo, nada de división”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.