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Mimi Ortiz desata intensa discusión en redes: ‘Yo no voy con un 50%’ sobre gastos con Toni Costa’

La presentadora aseguró que su pareja ya conoce su postura y que, para ella, se trata de una regla

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Por Fátima Jiménez
Mimi Ortiz y Toni Costa.
Mimi Ortiz y Toni Costa están en una relación desde diciembre de 2023 y tienen planes de casarse. (Tomada de redes sociales. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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