‘Mi papá y yo estuvimos a punto de no existir’: el impactante relato de Mario Chacón sobre la tragedia del Virilla (video)

El 14 de marzo de 1926 cerca de 250 personas fallecieron en la tragedia del Virilla, entre ellas, familiares de Mario Chacón.

Hace 100 años la tragedia del Virilla marcó a los costarricenses tras la lamentable muerte de alrededor de 250 personas. El 14 de marzo de 1926, un tren hacia Cartago se descarriló en el puente sob re el río Virilla y provocó el dolor. En esa historia, la familia del comediante Mario Chacón, figura de La media docena, se vio duramente afectada.

El artista contó en sus redes sociales el relato doloroso que los afectó profundamente. “Mi papá, mis hermanos y yo estuvimos a punto de no existir”, dijo en un video que publicó en Instagram en conmemoración del accidente.

En ese tren viajaban sus bisabuelos con su abuelo, que en ese momento tenía apenas ocho meses de edad. Los señores fallecieron, el bebé sobrevivió.

A partir de su historia, Chacón aprovechó para enviarle un abrazo a todos los familiares de las personas que murieron en la tragedia.