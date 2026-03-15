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‘Mi papá y yo estuvimos a punto de no existir’: el impactante relato de Mario Chacón sobre la tragedia del Virilla (video)

El comediante de La media docena recordó que el accidente del tren hace 100 años afectó profundamente a su familia

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Por Jessica Rojas Ch.
Mario Chacón Tragedia del Virilla
El 14 de marzo de 1926 cerca de 250 personas fallecieron en la tragedia del Virilla, entre ellas, familiares de Mario Chacón. (Archivo)







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Mario ChacónLa media docenaTragedia del virilla
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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