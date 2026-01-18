En pleno duelo, Mario Chacón rompe en llanto al recibir un regalo muy especial

El actor Mario Chacón enfrenta el duelo por el fallecimiento de su perrito, quien batalló contra una enfermedad.

El actor y humorista Mario Chacón atraviesa un momento de profundo dolor, pues hace poco más de dos semanas enfrentó uno de los días más tristes de su vida: la despedida de su querido perro Bongo, quien falleció tras una larga lucha contra una enfermedad.

Este domingo, en medio del duelo, Chacón compartió con sus seguidores un gesto que lo conmovió profundamente: recibió un regalo que inmortaliza a su inseparable compañero.

Bongo era el perrito y mejor amigo del actor Mario Chacón. (Tomada de redes sociales )

Según relató el actor, después de la partida de Bongo, tuvo la fortuna de cruzarse con “algunos ángeles” en el camino. Uno de ellos fue el artista Jesús Pereira, quien decidió contactarlo y ofrecerle un regalo lleno de amor: un retrato realista de su mascota.

“Me pongo a pensar, una persona que no me conoce, que quiera dedicar su trabajo y su tiempo para hacerlo sentir bien a uno, pucha, es demasiado”, expresó conmovido Chacón.

Deseoso de agradecer en persona, el actor acudió personalmente a recoger la obra. Al desenvolverla, las lágrimas no tardaron en aparecer. En ese instante, Mario no solo admiró la pintura, sino que también sintió que volvía a encontrarse con su amigo peludo.

Mario Chacón junto al artista Jesús Pereira y su pintura de Bongo. (Tomada de redes sociales )

El retrato, realizado con una precisión y sensibilidad extraordinarias, muestra a Bongo sentado, con la mirada brillante y llena de vida, tal como lo recordaba su dueño.

“Quienes realmente amamos a nuestras mascotas en vida, y más allá de esta, nos gusta conservar recuerdos para tenerlos siempre cerca de nosotros. Agradezco infinitamente a Jesús por inmortalizar a Bongo en una de sus maravillosas obras”, escribió el actor al compartir el emotivo momento en sus redes sociales.

“Qué Dios bendiga siempre su impecable trabajo y gran generosidad”, concluyó.

Con este regalo, Chacón no solo encontró consuelo, sino también una forma de mantener viva la memoria de Bongo, recordando que el amor verdadero no termina con la ausencia, sino que se transforma.