Mario Chacón enfrenta una dura despedida antes de finalizar el año: ‘Llegó el día que nunca deseé’

La despedida de Bongo marcó el cierre de un año especialmente difícil para el intérprete de Maikol Yordan.

El actor y comediante costarricense Mario Chacón atraviesa un momento especialmente doloroso justo antes de que finalice el 2025.

Se trata de la despedida de su perrito Bongo, a quien describió como su mejor amigo y compañero incondicional.

Para Chacón, la pérdida de su mascota es devastadora. A través de sus redes sociales, el intérprete del personaje Maikol Yordan compartió un mensaje en el que comparó su dolor con las secuelas de un incendio.

“Donde debería sentirse el corazón latiendo, siento que solo quedan escombros sobre un poco de brasas después de un voraz incendio que arrasó con todo“, escribió el actor de La Media Docena.

Mario Chacón despidió a Bongo, su compañero inseparable, con un emotivo mensaje en redes sociales. (Redes sociales/Redes sociales)

La publicación estuvo acompañada por un video con fotografías en blanco y negro que retratan distintos momentos compartidos a lo largo de más de una década, los cuales reflejan el profundo vínculo entre ambos y la huella que Bongo dejó en la vida del actor.

“El único consuelo que me queda es que esas brasas fueron provocadas por el fuego del más intenso amor. Porque sí, llegó el día que nunca deseé. Perdí a mi mejor amigo, a mi compañero incondicional que me regaló las más grandes alegrías. Ese que siempre se alegró al verme llegar y que con solo su mirada ya me comunicaba todo”, agregó Chacón.

El comediante compartió recuerdos y fotografías para rendir homenaje al vínculo que lo unió a su perro durante años. (Redes sociales/Redes sociales)

Chacón cerró su mensaje agradeciendo a Dios por haberle permitido cuidar de un ser noble y especial, y dedicó unas palabras finales a su compañero de cuatro patas.

“Te prometo que nos volveremos a abrazar para no dejarnos nunca más”, concluyó.

Bongo fue más que una mascota: acompañó al actor en su vida personal y en algunos de sus proyectos profesionales. (Redes sociales/Redes sociales)

Bongo participó en distintos proyectos en las redes sociales del artista e incluso formó parte de la película Maikol Yordan de viaje perdido, donde interpretó a la mascota del personaje principal. También estaba previsto que apareciera en la grabación de Maikol Yordan regresa… a clases; sin embargo, el actor explicó que finalmente no participó, ya que el perro debía permanecer solo durante largos periodos y Bongo estaba acostumbrado a recibir muchos cuidados y atención.