Mario Chacón, de La Media Docena, reveló impactante noticia sobre su vida: ‘Uno no está para perder la paz’

En días recientes, el comediante y actor Mario Chacón (derecha) se sumó al elenco de jueces del programa 'La dulce vida', de Repretel y Norval Calvo.

Mario Chacón, comediante, actor y ahora juez del programa La dulce vida, de Repretel, sorprendió a muchos al revelar una noticia muy personal durante una entrevista en el programa De boca en boca, de Teletica.

Chacón, de 49 años, fue abordado por el periodista del programa de farándula de Canal 7 y afirmó que desde hace un tiempo regresó a la soltería.

En la conversación, Mario contó varios detalles de su vida, como que en los últimos tiempos ha perdido seis kilos de peso gracias a una alimentación balanceada, la cual combina con el ejercicio.

Pero lo que más llamó la atención fue que afirmó que está soltero y que no cierra la puerta para una nueva oportunidad amorosa. Eso sí, fue enfático en dar las características de la persona que quiere en su vida.

“Llevo ratillo solo, pero tranquilo”, manifestó.

Además, especificó que para volver al amor buscaría una pareja que le dé tranquilidad, compañía y paz. “Uno no está para perder la paz”, afirmó.

Mario Chacón y Laura Flores mantuvieron una relación sentimental; ellos también compartieron créditos en la tercera película de Maikol Yordan. (Archivo)

Se sabe que su última relación la mantuvo con la actriz Laura Flores, con quien compartió también créditos en la película Maikol Yordan regresa a clases. En la producción, Flores encarnó a la directora del colegio en el que estudia el personaje.

El actor, conocido por su seriedad en temas personales, no ahondó en mayores detalles.