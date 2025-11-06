Viva

Mario Chacón, de La Media Docena, reveló impactante noticia sobre su vida: ‘Uno no está para perder la paz’

El actor, comediante y ahora juez de ‘La dulce vida’ también contó que ha perdido seis kilos de peso y que se siente muy bien

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mario Chacón y Norval Calvo.
En días recientes, el comediante y actor Mario Chacón (derecha) se sumó al elenco de jueces del programa 'La dulce vida', de Repretel y Norval Calvo. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario ChacónLa Media DocenaLa dulce vida
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.