Viva

‘La dulce vida’: este fue el primer eliminado del programa humorístico

Quedan nueve participantes en competencia, quienes aspiran a ganar el premio de $15.000 

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
La dulce vida, programa de humor e imitaciones de Repretel.
Este viernes fue el segundo episodio de la nueva temporada de 'La dulce vida', de Repretel. (Repretel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La dulce vidaRepretel
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.