‘La dulce vida’: este fue el primer eliminado del programa humorístico

Este viernes fue el segundo episodio de la nueva temporada de 'La dulce vida', de Repretel.

La segunda entrega del programa humorístico La dulce vida, de Repretel, estuvo llena de chistes y risas, aunque también dejó sentimientos encontrados, pues uno de los diez integrantes abandonó la competencia.

Se trató de Jonathan Arias, quien tuvo que enfrentarse a Reynaldo Marín en un “duelo”, pues ambos quedaron con 17 puntos al final de la tabla de puntuaciones.

Tanto Arias como Marín tuvieron 30 segundos para convencer a los jueces de dejarlos en la competencia. No obstante, Arias no logró su objetivo y fue eliminado.

“Muchísimas gracias por la oportunidad, esto es un sueño hecho realidad”, expresó Arias al abandonar el programa, y agradeció al presentador e imitador de Pelando el ojo, Edson Picado, quien le ha dado consejos valiosos.

Oriundo de Puente de Piedra, Grecia, Arias clasificó en el programa en la categoría de imitadores. En su vida cotidiana, se dedica a la industria comercializadora de vehículos.

Con la salida de Arias, quedan nueve participantes en competencia: Argenis Matarrita, quien hizo 23 puntos; María Isabel Zúñiga (21), José Andrés Saavedra (20), Lindsay Mayorga (20), David Vargas (19), Óscar Estrada (19), Christian Barquero (19), Carlos García (19) y Reynaldo Marín (17), quienes aspiran a ganar el premio de $15.000 y el título de nuevo maestro del humor en Costa Rica.

No obstante, Arias no fue el único en despedirse, ya que, paralelamente, el personaje Gorgojo fue eliminado del reality show La casa de los mozotes.

En ese segmento del programa permanecen los personajes Candy, Galleta, Chemi, Paquita, don Óscar, Donald Trump y Víctor Carvajal.

“Seguro sintieron que era una amenaza para todos, porque era el más guapo”, dijo el personaje Gorgojo al salir del programa y compartir escenario con Gustavo Gamboa y Viviana Calderón en el set principal del show.

Con música en vivo y ocurrencias que demostraron el esfuerzo de cada participante, así se disfrutó el segundo episodio de La dulce vida.

