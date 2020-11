“Es duro cuando uno ha invertido tanto tiempo y cariño en una empresa y tener que cerrarla. Después de cinco años tener que cerrarlo por una situación que no es culpa de uno es frustrante y triste. Siempre tratamos de verlo con la mejor actitud y no afectar a los empleados. El tema humano era principal, es difícil despedir a alguien bueno porque el negocio no da, es muy duro”, cuenta Moreno.