Mario Chacón relató cómo un intruso irrumpió en su hogar: ‘¡Se metieron a robar a mi casa!’

Mario Chacón, actor de Teletica y juez de 'La dulce vida' contó la curiosa anécdota en sus redes sociales.

Mario Chacón, reconocido actor, humorista y juez de La dulce vida, programa de Repretel, contó entre risas el susto que se llevó el sábado 22 de noviembre, luego de que un intruso irrumpiera en su casa.

“Se metieron a robar a mi casa, estaba yo en la sala, escuché un ruido y se había metido por la ventana de la cocina que da al patio”, relató el actor en un video que compartió en sus redes sociales.

El misterio del intruso se resolvió cuando el actor mostró de quién se trataba: una ardilla, visitante frecuente que, según él, tiene la costumbre de colarse en la cocina en busca de frutas frescas.

“Por dicha parece que no encontró lo que buscaba. Solo había tomates y lo que siempre se ha llevado son bananos”, agregó.

Finalmente, el pequeño ladrón peludo, al no hallar su botín, dio media vuelta y escapó por la misma ventana por la que entró, dejando a Chacón con una anécdota más que sumar a su cómico repertorio.