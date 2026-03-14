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La única narración vivencial de la tragedia del Virilla: vieron caer los vagones y el río teñirse de rojo

Durante todo el día, los cuatro jóvenes sacaron heridos de aquel tajo, espantaron aves de rapiña y taparon muertos con hojas de plátano

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Por Rafael Jiménez
Tragedia del Virilla
El domingo 14 de marzo de 1926 a las 8:17 de la mañana, se descarrilaron tres vagones de un tren abarrotado de pasajeros al pasar por el llamado "puente negro" sobre el río Virilla. (Reproducción de imagen del fotógrafo Manuel Ramón Gómez Miralles, propiedad de la Sra María Ulate Rodríguez). (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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