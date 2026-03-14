Revista Dominical

Tragedia del Virilla: Hace 100 años, así fue la peor catástrofe ferroviaria de Costa Rica

Hace 100 años, un accidente ferroviario sobre el río Virilla, en Santo Domingo de Heredia, se convertiría en la peor tragedia en la historia de Costa Rica. Los familiares de quienes viajaban en los desafortunados vagones reconstruyen el accidente.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Tragedia del Virilla
A la izquierda, el puente Negro el 14 de marzo de 1926, día de la tragedia del Virilla. A la derecha, el sitio 100 años después. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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