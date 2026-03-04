Foros

La tragedia ferroviaria que estremeció a Costa Rica cumple 100 años

La locomotora número 40 arrastra seis vagones colmados de pasajeros que, vestidos con sus mejores trajes, cantan, gritan y celebran cada metro del recorrido. La mayoría es gente de campo que ha dejado la pala, el surco y las labores domésticas para visitar Cartago

Por Thomas Rodríguez
La tragedia del Río Virilla se dio en marzo de 1926. Twitter.
De pronto, ocurrió lo impensable. Los tres últimos vagones quedaron a la deriva. La alegría se extinguió en un segundo y un grito supremo de horror brotó de todas las gargantas. 







