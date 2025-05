La tragedia del Virilla, ¿desastre natural?

En el excelente corto de canal 7 llamado “Historia Viva”, hicieron alusión al fotógrafo Gómez Miralles y su brillante carrera, y se cataloga la tragedia del Virilla (mostrada con fotos de trenes descarrilados) como desastre natural. La erupción de un volcán, una inundación o un terremoto son ejemplos de desastres naturales, pero ese accidente, provocado por un error humano, no se puede catalogar como tal.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe, Goicoechea

Dos artículos

Leí dos excelentes artículos de opinión en La Nación del 14 de mayo: uno, de Franco Mainieri, y otro, de Rafael León.

Don Franco anota un sinnúmero de verdades sobre lo ineficiente que ha sido nuestro país en la administración de la obra pública, aeropuertos, carreteras, seguridad, costo de vida y otros factores que han afectado nuestra principal fuente de ingresos: el turismo.

Don Rafael habla del papa León XIV, de quien algunos de sus coterráneos estadounidenses se sienten orgullosos porque nació en aquel país, pero los latinos nos sentimos más orgullosos de que él decidió nacionalizarse peruano luego de años de misión entre los más pobres y necesitados de la nación suramericana, cumpliendo así con los más básicos principios del catolicismo.

Comparto al 100% lo escrito por ambos señores. Gracias por expresar lo que muchos pensamos.

Jorge Gutiérrez Cruz, Alajuela

Pesimismo

Costa Rica enfrenta una grave situación económica sin solución clara a corto plazo. La crisis en la Caja Costarricense de Seguro Social persiste, con necesidades de infraestructura hospitalaria y aumento en los tiempos de las listas de espera. La inseguridad y el sicariato, ambos incontenibles, son motivo de clara preocupación. El clima futuro traerá desajustes climáticos, como sequías e inundaciones, lo que afectará la biodiversidad.

Mientras Rodrigo Arias, presidente del Congreso, destaca la importancia de equilibrar lo social y lo fiscal, ya que lo social sin sustento fiscal es insostenible, y el equilibrio fiscal sin inversión social es peligroso, el gobierno de Chaves mantiene su estilo confrontativo y de cuestionamiento a funcionarios e instituciones.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Mal sabor de boca

Los que hemos presentado un trabajo final de graduación nos preparamos con todo tipo de material didáctico y audiovisual para obtener la mejor nota posible y así conseguir el grado académico deseado.

Pues dicha acción fue reproducida al carbón por el presidente de la República con ocasión de su informe anual ante los diputados. Discurso aprendido y ensayado con la idea de impresionar a su audiencia.

Quedó en evidencia que al contenido teórico le faltaron muchos elementos y el criterio de los legisladores fue que faltó congruencia entre lo que expuso y lo que realmente hizo su gobierno.

Nos quedamos con un mal sabor de boca porque el expositor hizo énfasis en todas las limitaciones con que topó y opto por culpar a entes externos y terceras personas del no logro de sus objetivos.

Señor presidente, usted nos quedó debiendo, al igual que todo su gabinete. Reprobó en sus aspiraciones de graduarse.

Ronald Zúñiga Castro, San Francisco de Heredia

Jefas y jefes de hogar

Concuerdo en mucho con el artículo de don Leonardo Garnier, titulado “Mujeres son un obstáculo para fichar futbolistas”. Sin embargo, una muestra de lo arraigados que tenemos ciertos estereotipos sexistas y de la necesidad de seguir luchando por superarlos, especialmente desde la educación y el ejemplo, es que el propio autor, me parece, incurre en algunos cuando afirma: “Por cada madre jefa de hogar, hay un pendejo –o un agresor– ausente”.

Sin duda, habrá no solo jefas, sino también jefes de hogar solos (en relaciones heterosexuales o no), que lo son por diversas razones; como, por ejemplo, decisión personal o porque perdieron o desistieron de tener una relación de pareja. Es decir, no son para nada pendejas, ni abusadoras, ni ausentes.

Ronald Castro Chaverri, San Isidro de Heredia

Práctica abusiva

Nuevamente, recibo una factura de Liberty donde incluyen el cobro de ¢28.000 por un supuesto teléfono por el que no he firmado, ni me lo han entregado, ni lo quiero. Estas prácticas abusivas, en mi opinión, tienden a obligar al cliente a permanecer con el proveedor del servicio; las considero ilegales. La Sutel debería intervenir en este tipo de situaciones. Traté de contactarlos, pero es un sueño que alguien le responda a uno, lo mismo que en Liberty.

Giovanni Feoli, Pinares

