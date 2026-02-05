Cartas

Marzo y la tragedia del Virilla

Muchos lectores esperamos de ‘La Nación’ un gran reportaje sobre este importante centenario: que ocurrió realmente, si de veras hubo sobreventa de tiquetes, las causas de la tragedia y sus responsables, y si se hizo justicia

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Ya deben ser muy pocos los abuelos que recuerden lo sucedido en el río Virilla aquel 14 de marzo de 1926: un tren cargado de piadosos peregrinos en viaje a Cartago y los centenares de muertos y heridos en aquel puente entre la capital y Heredia. Yo no había nacido aún, pero sí mis progenitores (años 40) y los revivo junto con mis tíos recordando el grave suceso y, sobre todo, opinando sobre el silencio que cubrió la posterior investigación, si es que hubo alguna.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.