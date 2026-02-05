Marzo y la tragedia del Virilla

Ya deben ser muy pocos los abuelos que recuerden lo sucedido en el río Virilla aquel 14 de marzo de 1926: un tren cargado de piadosos peregrinos en viaje a Cartago y los centenares de muertos y heridos en aquel puente entre la capital y Heredia. Yo no había nacido aún, pero sí mis progenitores (años 40) y los revivo junto con mis tíos recordando el grave suceso y, sobre todo, opinando sobre el silencio que cubrió la posterior investigación, si es que hubo alguna.

Sobre esta tragedia, La Nación me publicó un texto el 21/8/25 (A casi 100 años de la tragedia del río Virilla). Y hay un libro cuyo autor es don Felipe Ovares Barquero, publicado el año pasado (La tragedia del Virilla, 1926), con numerosas fotografías que no pude adquirir por agotado. A propósito, hay una gran cantidad de fotos en Internet, muchas de ellas exhibidas el año pasado en una grandiosa exposición en nuestra Biblioteca Nacional.

Insto a este diario a asignar algún periodista avispado a escribir un gran reportaje sobre tan importante centenario, cuyo énfasis se centre en lo que ocurrió realmente, revisión de archivos y entrevistas, si de veras hubo una sobreventa de tiquetes, las causas de la tragedia y sus responsables; y si se hizo justicia con estos… o qué. Cui bono!

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Gobiernos e ignorancia

Hace unos años, escuché a una maestra de escuela decir que a los gobiernos no les interesaba la educación del pueblo porque la ignorancia los beneficiaba. No le puse mayor atención porque pensé que lo decía por resentimiento, pero hoy, cuando veo lo que está sucediendo en muchos países del mundo, me doy cuenta de que tenía razón. Tras leer el artículo del 3 de febrero, titulado “No todo está perdido”, veo que muchos costarricenses ejercieron su voto sin mayor información, guiados por el resentimiento que les ha provocado la gran desigualdad y la falta de educación.

La democracia no es solo votar el día de las elecciones y luego ganar o perder. La democracia se materializa en lo cotidiano, exigiendo rendición de cuentas, informándose, y conviviendo en libertad, paz y respeto con todos nuestros conciudadanos.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

El BCR no se vende

La presidenta electa, Laura Fernández, insiste en la venta del BCR, aun cuando esta institución goza de salud financiera y es un pilar de financiamiento en diversas áreas de obra pública y proyectos sociales. Argumentó que “hay que venderlo antes de que quiebre; antes de que caiga en crisis por corrupción y malos manejos”, pero el Banco está bien. Ya el actual gobierno había dicho lo mismo de la CCSS: que estaba quebrada. Debemos estar alertas con las intenciones y acciones del continuismo. A veces parece que hasta quisieran vender a nuestra Negrita de los Ángeles”.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.