Sin legitimar violencias, si la paz tiene que ser el horizonte, el trato que demos a las otras personas lo tiene que reflejar.

A las dos de la mañana del 2 de febrero del 2026, en medio del insomnio poselectoral, llamé a mi hermana, para contarle lo que había sucedido. Ella me dijo que mi sobrino mayor, de 11 años, se había despertado preguntándole “quién había quedado”. Él no preguntó quién había “ganado” porque, para este niño, la presidencia es un trabajo, no un premio. Esa comprensión del poder nos recuerda que los resultados de las elecciones no deberían ser vistos como los de una competencia.

Durante la fiesta electoral, fue hermoso convivir con la mezcla de colores y banderas en medio de pitoretas y música. Sin embargo, esa convivencia no hace desaparecer la gravedad del resultado electoral, que ya se expresa en anuncios orientados a la concentración del poder, cuyos efectos no siempre pueden prever quienes votaron, pero no todo está perdido.

Ante las continuas burlas y descalificaciones de la ciudadanía y la normalización de un lenguaje violento por parte del actual mandatario y sus representantes, tenemos que recordar que la resistencia frente al autoritarismo es una práctica de todos los días. Desde esa perspectiva, el ideal de transformar el mundo para que sea más justo e igualitario no puede pensarse como una meta futura que algún día se alcanzara, sino como una forma de vivir y de actuar.

Es necesario preguntarnos cómo manejamos las emociones frente a los procesos políticos, porque cuando interpretamos los resultados en términos de derrota, debilitamos nuestra capacidad de sostener la resistencia y de construir la democracia. Es normal tener miedo. ¿Cómo no tenerlo ante amenazas y acciones para el debilitamiento de frenos y contrapesos y la deslegitimación de la ciudadanía?

No obstante, la construcción democrática no puede hacerse desde la exclusión, sino desde la igualdad. Esto implica reconocer que incluso las personas que sostienen discursos de odio o posiciones contrarias a valores como la igualdad, la solidaridad y la empatía para todas las personas, así como al bienestar común, forman parte de nuestra cotidianidad. Costa Rica es una tierra de diversidades y todas las personas tenemos que convivir.

Desde una concepción agonista de la democracia, esa convivencia no es armoniosa por naturaleza y supondrá siempre conflictos, pero el desafío democrático está en aprender a resolverlos, porque no podemos pretender que quienes hicieron posible este resultado electoral desaparezcan de nuestras vidas. Son colegas, personas vecinas, familiares, son las personas con las que compartimos el espacio social. Sin legitimar violencias, si la paz tiene que ser el horizonte, el trato que demos a las otras personas lo tiene que reflejar.

Si bien es cierto que el pueblo de Costa Rica será responsable del resultado de estas elecciones, no podemos caer en la mezquindad de afirmar que todas las personas estaban en las mismas condiciones para tomar decisiones informadas. Esto es una falla estructural de los pasados gobiernos y, al mismo tiempo, una responsabilidad de quienes hemos tenido acceso a información, formación y espacios de análisis, que implica no trasladar toda la carga de la responsabilidad sin asumir, al mismo tiempo, el compromiso con la educación ciudadana. Muchas de las personas que tomaron esas decisiones no vivieron, en su experiencia concreta, una democracia que impactara sus condiciones de vida y tuvieron razones para buscar alternativas.

La posibilidad de emitir el voto no es únicamente lo que hace a Costa Rica una democracia. La democracia es el ejercicio cotidiano mediante el cual las personas reconocemos y hacemos efectivos nuestros derechos y libertades, así como los de todas las demás personas que viven en el país, por lo que los resultados electorales no son un punto final, sino una obligación de fortalecer valores y prácticas que sitúen la democracia en la vida diaria.

Esto implica reconocer que la democracia se construye y también se debilita a partir de las prácticas cotidianas de las personas habitantes de Costa Rica. De ahí la importancia de la cultura de la denuncia, la exigencia de rendición de cuentas, la participación ciudadana informada y la organización colectiva.

Estas prácticas solo son posibles si existe una comprensión clara de cómo opera la democracia y de cuáles son los mecanismos concretos para ejercer los derechos y libertades, especialmente desde las necesidades de las poblaciones empobrecidas y desprovistas de bienestar, muchas de las cuales no han tenido acceso a educación formal e informal que les permita conocer y comprender ese engranaje.

No hemos perdido el país si seguimos ejerciendo la democracia más allá del acto electoral. Quienes hoy detentan el poder no pueden gobernar sin límites, aunque intenten hacerlo, porque están sujetos a obligaciones jurídicas y políticas que deben ser exigidas. Asumir que todo está perdido nos paraliza, y la democracia no se sostiene desde el silencio, sino desde la lucha cotidiana por una vida digna, a través de la exigibilidad efectiva de los derechos.

larissa.arroyo.navarrete@una.cr

Larissa Arroyo Navarrete es abogada especialista en Derechos Humanos y Género, y académica del IEM-UNA.