A casi 100 años de la tragedia del río Virilla

Es de esperar que, a falta de menos de un año, el suceso sea recordado públicamente en su centenario con la seriedad y la consideración que este duelo nacional merece

Por Hugo Mora Poltronieri
La tragedia del Río Virilla se dio en marzo de 1926. Twitter.
La escena del desastre era espantosa: decenas de cuerpos estrellados contra el fondo rocoso del río (a unos 60 metros); otros tantos colgando de alguna estructura o de la copa de los árboles, o prensados entre los coches destrozados.







tragedia del río Virillaaccidente del río Virilla14 de marzo de 1926

