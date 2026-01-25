Esto hizo Mario Chacón para sepultar a su perro Bongo: ‘Va a vivir de otra forma’

A finales del 2025 el actor Mario Chacón, de La Media Docena, sufrió la dolorosa muerte de su perro Bongo.

El cierre del 2025 le trajo al actor y comediante Mario Chacón, figura del grupo La Media Docena, un doloroso momento que le ha costado superar: la muerte de su fiel perro Bongo.

El artista anunció el fallecimiento en sus redes sociales con un mensaje muy emotivo que reflejaba el dolor de perder a su mejor amigo. Sin embargo, el tiempo pasa y, poco a poco, el actor ha ido retomando su vida con normalidad, pero con la ausencia de su querida mascota.

“Donde debería sentirse el corazón latiendo, siento que solo quedan escombros sobre un poco de brasas después de un voraz incendio que arrasó con todo”, escribió entonces el intérprete en sus redes sociales.

Este fue el espacio especial que Mario Chacón preparó para enterrar las cenizas de su perro Bongo. (Captura de video)

Ahora, a casi un mes del adiós a Bongo, Chacón compartió un video en el cual se ve cómo se despidió de su inseparable mascota. El artista mostró a sus seguidores qué decidió hacer con las cenizas del animal y sorprendió con el detalle especial que realizó para tenerlo siempre cerca.

“Hoy 24 de enero es una fecha que va a ser muy especial para mí”, empezó Chacón su mensaje. Aprovechó para agradecerles a todas las personas que le han brindado apoyo y palabras de cariño tras la pérdida, pero también explicó que el sábado le dio el último adiós a parte de las cenizas de “su gordito”.

“Queda la satisfacción de haberle podido dar todo lo que dependía de mí y de haber podido crear un espacio especial para él en la casa donde va a vivir de otra forma”, dijo.

En el video mostró que instaló un rincón muy especial en su casa para darle sepultura a las cenizas de Bongo. En la pared del lugar se ve una pintura del perro y en el suelo, Mario depositó las cenizas contenidas en la tierra de una planta.

Este detalle conservará en una nueva vida la esencia de Bongo; así, cuando la planta crezca, Mario podrá recordar a su amigo.